SI RIPARTE DOPO LA SECONDA SOSTA-NAZIONALI. LA SERIE A FINORA HA DETTO QUESTO… – Seconda sosta della stagione 2024/25 alle spalle, la serie A riparte con la giornata 8. Fino ad oggi la massima serie ha fatto registrare 46 vittorie e 24 pareggi in 70 match disputati, con 192 gol segnati. C’è un leggero calo rispetto ad un anno fa dei successi casalinghi ed esterni, passati – rispettivamente da 31 di un anno fa a 29, da 20 a 17 di adesso, con dunque incremento dei pareggi, 5 in più rispetto a dodici mesi fa, ma si segna di più (192 reti adesso contro le 180 di un anno fa). Nelle prime 8 giornate 2024/25 assegnati 32 rigori (media 1 ogni 2,18 partite), decretate 16 espulsioni (1 ogni 4,37 match), 114 i giocatori andati a segno almeno una volta, con 31 reti firmate da subentranti. Come quasi ogni anno, da qualche stagione a questa parte, i finali di gara sono “mozzafiato”: 48 reti su 192 sono pervenute fra 76’ e 90’ di gioco, inclusi recuperi, di fatto un quarto del dato complessivo.

GLI “OCCHIALI” AZZURRI – Empoli squadra regina degli 0-0 nella serie A 2024/25, 3 collezionati in 7 giornate, come la Juventus, ottenuti dai toscani tutti nelle 3 gare casalinghe fin qui disputate. Al “Castellani-Computer Gross Arena” l’Empoli non segna in match ufficiali dal 10 agosto scorso in coppa Italia, 304’ or sono con la quarta rete firmata da Esposito al 56’ di Empoli-Catanzaro 4-1 e tiene la porta blindata da 357’ (rete calabrese di Bonini al 13’).

FINALI SPRINT PER IL NAPOLI 2024/25 – Napoli scatenato nei 15’ finali di gara con 5 reti segnate fra 76’ e 90’ inclusi recuperi.

300 IN A PER MATTEO POLITANO – 300 in serie A per Matteo Politano, il cui debutto risale al 23 agosto 2015, Sassuolo-Napoli 2-1. Sassuolo, Inter e Napoli le maglie indossate finora.

L’OTTOBRE “NERO” (SI FA PER DIRE…) DI CONTE – Ottobre mese “nero” per Conte quando guida club italiani, “appena” 1,75 di media punti a partita con score composto da 20 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte in 40 incontri disputati

LA COOPERATIVA DEL GOL AZZURRA – Napoli cooperativa del gol nella A 2024/25 con 9 marcatori diversi, gli stessi del Milan.

ARBITRA ABISSO, AZZURRI IMBATTUTI COL FISCHIETTO SICILIANO – Rosario Abisso di Palermo sarà l’arbitro di Empoli-Napoli. Tre i precedenti con gli azzurri, il pareggio per 1-1 sul campo del Chievo Verona del gennaio del 2016, la vittoria per 1-0 sul campo dell’Atalanta del maggio del 2022 e il pareggio sul campo della Salernitana del settembre sempre del 2022. Sono 11 gli incroci con il Napoli, con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

CINQUE GLI EX DELLA SFIDA TRA EMPOLI E NAPOLI – Un solo ex partenopeo oggi ad Empoli, ben quattro ex azzurri con la maglia del Napoli; sono 5 gli ex della sfida odierna contro i campani. Partendo dall’unico ex napoletano, Alberto Grassi fu acquistato dal Napoli nel gennaio del 2016 ma non collezionò alcuna presenza con i partenopei a causa di un infortunio. Quattro, come detto, gli ex Empoli oggi nei partenopei. Partendo dal più recente, Caprile ha giocato in azzurro lo scorso torneo, in prestito proprio dal Napoli, collezionando 24 presenze totali. Giovanni Di Lorenzo ha vestito la maglia azzurra dall’estate del 2017 al 2019, collezionando 74 presenze con 6 gol e contribuendo alla promozione in A degli azzurri. Mario Rui arrivò a Empoli nell’estate del 2013 in comproprietà dal Parma: restò in azzurro fino al 2016, giocando 101 partite e conquistando la promozione in A nel 2014. Infine sette presenze e un gol per Leonardo Spinazzola, ad Empoli nella prima parte della stagione 2012/13.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO CONTRO CONTE IN TRE PRECEDENTI RICCHI DI GOL – Quarto incrocio tecnico fra Roberto D’Aversa ed Antonio Conte: coach empolese mai vittorioso, a bilancio 1 pareggio e 2 successi del mister dei partenopei in 3 sfide ricche di gol, entrambe le squadre sempre a segno, 4 per quelle di D’Aversa, 6 per quelle di Conte.

MAI PAREGGIO IN 8 SFIDE TRA D’AVERSA E IL NAPOLI, PARTENOPEI SEMPRE IN RETE – Roberto D’Aversa affronta – da allenatore – il Napoli per la nona volta: finora 2 suoi successi (sempre per 2-1) e 6 vittorie partenopee, senza pareggi, ma azzurri campani sempre in rete, totale di 20 reti in 720’ disputati.

EMPOLI, LA “BESTIA NERA” DI CONTE – Tabù Empoli per Antonio Conte, le cui squadre mai hanno sconfitto gli azzurri toscani e nemmeno mai segnato in 4 precedenti: 2 pareggi interni per 0-0 e 2 k.o. al “Castellani” per le squadre del coach di origini leccesi, tutte in gare di serie B. Conte non “assaggia” l’erba del “Castellani” da 14 anni (ottobre 2010).