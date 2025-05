I PRECEDENTI, DOMANI LA TERZA SFIDA NELLA MASSIMA SERIE IN BRIANZA – Sfida numero 36 quella di domani sera tra Monza e Empoli, con un bilancio, nei 35 precedenti totali giocati tra campionato e coppa, di 16 vittorie azzurre, 10 pareggi e 9 affermazioni lombarde. Parlando delle sole gare giocate a Monza, 18 (due soltanto nella massima serie, le ultime due in ordine cronologico), 6 successi monzesi, 5 azzurri e 7 pareggi. La prima sfida si disputò il 27 settembre 1981, in C1, con i padroni di casa vittoriosi 3-0 con le reti di Galluzzo, Bolis e Ronco; ultimo confronto ad agosto del 2023 vinto per 2-0 dal Monza con la doppietta di Colpani.

LA SITUAZIONE DI MONZA E EMPOLI – Il Monza è da tempo retrocesso in serie B. L’Empoli se pur sia tornato a vincere dopo 5 mesi sarebbe ancora tra le tre retrocesse. I toscani sono in vantaggio negli scontri diretti con Parma, Cagliari e Verona, pari con il Venezia, sotto con il Lecce.

I NUMERI OMOLOGHI DI BRIANZOLI E AZZURRI – Monza ed Empoli è sfida tra le due squadre che nel girone di ritorno hanno ottenuto meno punti, 8 ciascuna e che finora hanno fatto meglio in trasferta che in casa. Per gli azzurri 13 punti al Castellani e 15 esterni, per il Monza 8 in casa e 10 fuori

IL TREND ESTERNO AZZURRO – Seppur l’Empoli abbia fatto meglio finora in trasferta tuttavia gli azzurri non vincono lontano da casa dall’8 dicembre (4-1 a Verona) ed hanno come unico clean sheet il 2-0 di Cagliari a settembre.

ARBITRA MARINELLI, MAI VITTORIE PER LE DUE SQUADRE IN SERIE A COL FISCHIETTO DI TIVOLI – Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Monza-Empoli. Sono quindici i precedenti con l’Empoli, con bilancio di perfetto equilibrio con cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; nel campionato 2022/23 ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro; lo scorso torneo le due sfide torinesi, la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino a dicembre e il pari 1-1 con la Juventus a gennaio. Infine, in questo campionato, ad agosto la sfida pareggiata 1-1 sul campo del Bologna e il pari casalingo, sempre 1-1, contro l’Udinese. Nove i precedenti con il Monza, con cinque pareggi lombardi e quattro sconfitte.

AKPA AKPRO E COLOMBO GLI EX DELLA GARA – Jean-Daniel Akpa-Akpro e Lorenzo Colombo sono gli ex della sfida tra Monza e Empoli. Partendo dal primo, Akpa-Akpro ha giocato a Empoli nella stagione 2022/23, mettendo assieme 24 presenze e 1 gol; Colombo ha invece vestito lo scorso anno la maglia del Monza, giocando 25 gare con 4 gol.

D’AVERSA IMBATTUTO CONTRO NESTA – Terzo confronto tecnico ufficiale fra Alessandro Nesta e Roberto D’Aversa, da tecnici, con il coach azzurro vittorioso 2-1 sul collega, nel precedente risalente a Parma-Frosinone della coppa Italia 2019/20 e un pareggio per 0-0 nella gara casalinga di quest’anno.

EMPOLI BESTIA NERA PER NESTA – Alessandro Nesta alla settima sfida da allenatore contro l’Empoli: 1 successo del coach dei brianzoli, 4 per gli azzurri toscani ed un pareggio a chiudere il bilancio.

NESTA E I DEBUTTI CON L’EMPOLI – Alessandro Nesta contro l’Empoli ha vissuto la prima gara assoluta in panchina in Italia e la prima nella massima serie. Nesta ha debuttato in assoluto come tecnico di un club italiano anche in questo caso ad Empoli, maggio 2018, quando il “suo” Perugia fu battuto 1-2 dagli azzurri toscani, reti di Pasqual e Donnarumma in rimonta, dopo vantaggio umbro con Di Carmine. Era la 42° ed ultima giornata di regular season di B, con i toscani già aritmeticamente promossi in A da tempo (allenatore Aurelio Andreazzoli) ed i biancorossi che finirono ottavi e disputarono, senza fortuna, i playoff per salire in A. La gara di andata, chiusa 0-0, è stato invece il debutto assoluto da da tecnico in serie A per Nesta.

SEMPRE PARI TRA D’AVERSA E IL MONZA – Roberto D’Aversa al terzo incrocio tecnico contro il Monza: l’anno scorso in A il “suo” Lecce pareggiò 1-1 allo “U-Power Stadium” e 0-0 di quest’anno in campionato al “Castellani”.

GARA DA EX PER MISTER D’AVERSA – Roberto D’Aversa ha giocato nel Monza dall’ottobre 1996 al giugno 1999, totalizzando 69 presenze condite da 5 reti in gare ufficiali, con – all’attivo – una promozione da C-1 a B, stagione 1996/97.