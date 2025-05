Si è giocato ieri sera l’anticipo della 37a giornata che ha visto la vittoria dell’Atalanta a Genova con il Genoa mentre tutte le altre gare si giocheranno in contemporanea stasera alle 20:45 con in palio tutti gli obiettivi per lo scudetto, la zona Europa e la lotta salvezza.

Scudetto

Il Napoli si presenta a questo turno con un +1 sull’Inter e quindi con un primo match point. Se infatti il Napoli batte il Parma e l’Inter viene sconfitta dalla Lazio sarà scudetto matematico per la squadra di Conte. Entrambi gli impegni si annunciano difficili con Parma e Lazio in corsa per raggiungere i propri obiettivi.

Corsa Champions

Inter, Napoli e Atalanta sono già qualificate per la prossima Champions, resta l’ultimo posto da assegnare con Juventus e Lazio appaiate al quarto posto con un +1 sulla Roma. La Juve ospita l’Udinese mentre la Lazio è impegnata a San Siro con l’Inter e la Roma in casa con il Milan. Ancora in corsa anche il Bologna che è distante soltanto due punti dal quarto posto e quest’oggi sarà impegnato a Firenze con la Fiorentina. Soltanto la matematica tiene ancora in corsa Milan e Fiorentina distanti rispettivamente quattro e cinque punti ma le speranze sono praticamente nulle.

Corsa Salvezza

Sarà una serata fondamentale per la lotta salvezza con cinque partite interessate. Parma-Napoli, Monza-Empoli, Lecce-Torino, Cagliari-Venezia e Verona-Como. Le squadre più vicine a chiudere il discorso salvezza sembrano proprio Cagliari e Verona che giocando in casa desiderano già stasera festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo. Per l’Empoli e il Lecce un solo risultato disponibile dalle gare con Monza e Torino per arrivare a giocarsi le proprie carte all’ultima giornata.