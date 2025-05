Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

38° giornata (ULTIMA)

Juventus – EMPOLI 2- 4

Gol: 11′ Chiucchiuini (E) – 24′ Finocchiaro (J) – 50′ Vacca (J) – 56′ Scienza (E) – 78′ Scienza (E) – 85′ Falcusan (E)

Cagliari – Udinese 4 0 20′ Achour (C), 40′ Liteta (C), 54′ Grandu (C), 80′ Trepy (C) Cresena – Inter 0 2 48′ Zanchetta – 90’+2′ Zarate Cremonese – Bologna 1 1 18’ Sivieri (C) – 28’ Ivanisevic (B) Fiorentina – Torino 3 1 40′ Puzzoli (F) – 55′ Lamouliatte (F) – 72′ aut. Sadotti (T) – 77′ Mazzeo (F) Lecce – Lazio 1 1 25’ Gelli (Laz) – 42’ Yilmaz (Lec) Milan – Genoa 3 1 32′ rig. Liberali (M), 52′ Nuredini (G), 75′ Ibrahimovic (M), 92′ Scotti (M) Monza – Hellas Verona 1 0 52’ Nenè Roma – Atalanta 4 1 31′ Rinaldi aut. (R) – 34′ Marazzotti (R) 37′ Coletta (R) – 47′ Manzoni (A) – 90’ Marazzotti (R) Sampdoria – Sassuolo 2 1 19′ Paratici (Samp) – 59′ Parlato (Sass), 90’+3 Murati (Samp)

Classifica dopo la 38 giornata (ULTIMA)

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Roma 38 83 26 5 7 91 47 Inter 38 74 22 8 8 68 41 Sassuolo 38 69 21 6 11 62 46 Fiorentina 38 69 22 3 13 77 50 Juventus 38 63 19 6 13 73 63 Milan 38 61 18 7 13 65 47 Cagliari 38 61 17 10 11 46 37 Hellas Verona 38 60 17 9 12 58 46 Lazio 38 56 14 14 10 48 44 Torino 38 52 16 4 18 57 59 Genoa 38 51 15 6 17 61 62 Cesena 38 50 13 11 14 66 370 Lecce 38 50 13 11 14 56 57 Monza 38 48 13 9 16 64 72 Cremonese 38 48 12 12 14 53 55 Atalanta 38 46 12 10 16 55 55 Bologna 38 40 10 10 18 48 60 Empoli 38 37 9 10 19 40 60 Sampdoria 38 26 6 8 24 45 41 Udinese 38 14 3 5 30 30 88

Sono ammesse alla Fase Finale:

Roma e Inter (direttamente alle Semifinali)

Sassuolo, Fiorentina, Juventus e Milan (ai Quarti)

La Fase Finale si svolgerà a Bagno a Ripoli (FI) e le gare saranno giocate nello Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park dal 23 al 30 maggio prossimi in orario da definire .

Secondo quanto emerso dalla classifica finale del girone le gare saranno le seguenti:

Gara A Fiorentina Juventus venerdì 23 maggio Gara A Sassuolo Milan sabato 24 maggio Semifinale 1 Roma Vinc. Gara A lunedì 26 maggio Semifinale 2 Inter Vinc. Gara B martedì 27 maggio FINALE VENERDì 30 MAGGIO

Retrocedono direttamente: Sampdoria e Udinese

Per determinare la 3° squadra che retrocederà in Primavera 2 si disputerà una gara unica di PLAY OUT tra Bologna e Empoli, in casa del Bologna, in data ed orario da stabilire.

UNDER 18 Professionisti

Girone A – 34a Giornata (ULTIMA)

Torino – EMPOLI 3 – 4

Gol: 7’ Busiello (E) – 24’ Rossetti (E) – 29’ onaco (E) – 48’ Ferrari (T) – 76’ e 90’ Spadoni (T) – 90’+3 Lupi (E)