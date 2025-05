M O N Z A 1 E M P O L I 3

30′ Birindelli, 48′ Colombo, 51′ Viti, 59′ Aut Pizzignacco

All’ “U-Power Stadium” di Monza arriva la vittoria per gli azzurri che superano per 3-1 i brianzoli. Monza in vantaggio con Birindelli nel primo tempo, poi nella ripresa arrivano le reti di Colombo, Viti e Gyasi. Il primo quarto d’ora del secondo tempo è quello della riscossa dopo un primo tempo condizionato da tantissimi errori, compreso quello che porta al gol dei padroni di casa. Un Empoli troppo brutto per essere vero, un Empoli che non gioca con quella rabbia che la partita richiede. L’ingresso in campo nella ripresa vede però un cambio netto dell’atteggiamento. Prima arriva una traversa piena di Colombo, poi lo stesso ex del match perviene al pareggio. Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio di Viti che sfrutta un corner. Viti che si fa perdonare per l’errore di valutazione in occasione del gol monzese. Pochi minuti ed arriva anche il gol di Gyasi con una netta complicità di Pizzignacco. Empoli quindi dai due volti ma quello che conta è che la missione in Brianza è andata come doveva, contro un Monza che ha giocato la sua onesta partita – certo le motivazioni erano diametralmente opposte – non regalando niente. Non convince a pieno la scelta iniziale di D’Aversa che mette Cacace tenendo seduto Colombo. Non viene tolto il neozelandese ma il tecnico azzurro corregge bene la squadra e, soprattutto, nell’intervallo fa venire fuori quegli occhi insanguinati che si richiedevano. Nel secondo tempo gli azzurri si rendono pericolosi più volte, dimostrando la superiorità acquisita nei confronti dell’avversario che si affaccia dalle parti di Vasquez soltanto nel finale. Colombo sicuramente il migliore tra gli azzurri, ha letteralmente cambiato la gara. Sono poi diverse le prestazioni positive a livello singolo. Da rivedere, ma stasera conta poco, la prestazione di Cacace da trequartista. Tre punti portati a casa con una classifica che ci vede, a novanta minuti dalla fine, terzultimi a pari merito con il Lecce. Sarà una giornata finale molto intensa, ad Empoli che arriverà un Verona che non è aritmeticamente salvo e potrebbe renderci complicata la vita. Vincendo con gli scaligeri, nella peggiore delle ipotesi potremmo andare allo spareggio.

MONZA (3-5-2) : Pizzignacco; Brorsson, Carboni, Palacios (54′ Caldirola); Birindelli, Zeroli (54′ Dany Mota), Bianco (79′ Sensi), Akpa Akpro , Kyriakopoulos; Caprari (79′ Ciurria), Keita (71′ Petagna).

A Disp: Turati, Mazza, Lekovic, Postiglione, Urbanski, Castrovilli, Colombo, Martins, Vignato.

Allenatore: Alessandro Nesta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (46′ Goglichidze), Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi, Henderson (46′ Colombo), Pezzella; Fazzini (83′ Ebuhei), Cacace; Esposito (70′ Anjorin).

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli. Assistenti: Colarossi/Vecchi. VAR: Fabbri/Mariani.

Ammonito: 87′ Ismajli (E).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio del direttore di gara, gli azzurri la ribaltano al “Brianteo” siglando tre reti nel giro di un quarto d’ora superando il Monza per 3-1 cogliendo la seconda vittoria consecutiva, tornando a vincere lontano dal Castellani. Decisivo l’approccio nella ripresa che ha permesso di cambiare l’inerzia della gara. I ragazzi di D’Aversa adesso sono al terzultimo posto insieme al Lecce, nell’ultima giornata la sfida contro l’Hellas Verona sarà una autentica sfida salvezza.

92′- Colombo ruba palla portando la palla nella metà campo brianzola, entra in area da destra a pescare l’inserimento di Cacace fermato da Caldirola.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

90′- Si attende solo la segnalazione del recupero.

88′- Vasquez attento sul suo palo a disinnescare la punizione di Caldirola.

87′- Ismajli spende il primo e unico giallo per fermare Akpa Akpro.

85′- Ultimi attacchi della formazione di Nesta ma gli azzurri si difendono senza patemi.

83′- Quarta sostituzione per D’Aversa: Ebuhei per Fazzini.

81′- Fischiato il fallo di mano di Anjorin. La punizione calciata da Sensi non scende finendo sopra la traversa.

79′- Nel Monza Sensi per Bianco è l’ultima sostituzione.

77′- Rimangono intatti i risultati sugli altri campi guardando alla zona salvezza.

75′- Adesso la partita ha poco da offrire, si tratta di far trascorrere questo ultimo quarto d’ora. Il Monza prova a creare minacce dalle parti di Vasquez.

73′- Prove di gestione per gli azzurri quando manca poco più di un quarto d’ora alla fine. Intanto dagli altri campi terzo gol del Cagliari e Pareggio del Verona contro il Como.

71′- Doppia sostituzione anche per Nesta: Ciurria e Petagna per Keita e Caprari.

70′- Terzo cambio per D’Aversa: Anjorin per Esposito.

69′- Destro di Esposito deviato oltre la linea di fondo da un difensore biancorosso. Nuovamente Cacace dalla bandierina.

67′- Conquista un corner l’Empoli, palla che danza nell’area piccola avversaria. I brianzoli stavolta si salvano.

65′- Si procura il secondo tiro dalla bandierina il Monza. Brivido per gli azzurri, si avventa sul primo palo Carboni ma il suo colpo di testa finisce a lato.

63′- Esposito prova ad andare in contropiede ma viene fermato da Caldirola. Ottimo ripiegamento di Fazzini a disinnescare il cross di Caprari.

61′- Avvio di ripresa devastante per l’Empoli capace di rimontare lo svantaggio. Possiamo dire che siamo passati dall’inferno al paradiso anche se come detto sta vincendo anche il Lecce la propria gara interna contro il Torino.

59′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Gyasi con un pizzico di fortuna cala il tris, il suo sinistro colpisce il palo poi la sfera colpisce la schiena di Pizzignacco prima di finire alle sue spalle

58′- Caprari ci prova dal limite dell’area, il suo sinistro viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del primo angolo per il Monza la fa sua Vasquez.

56′- Bella lettura intanto di Cacace in anticipo su Bianco.

54′- Doppio cambio Per Alessandro Nesta: Caldirola e Mota Carvalho per Palacios e Zeroli.

53′- Adesso l’Empoli sarebbe al terzultimo posto con il Lecce, il Verona prossimo avversario non sarebbe aritmeticamente salvo.

51′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL La ribalta Viti raccogliendo il corner proveniente da sinistra di Cacace

50′- Gli azzurri sono entrati con un piglio completamente diverso in questa seconda frazione.

48′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Colombo servito nel cuore dell’area da Fazzini, si gira e di sinistro batte Pizzignacco

47′- Traversa di Colombo! entra con il piglio giusto il numero 29 azzurro, ma la sua conclusione è stata respinta dal legno.

46′- Arriva il primo angolo del secondo tempo per l’Empoli proprio sotto il settore dei tifosi azzurri. Intanto segnaliamo una brutta notizia per noi, il vantaggio del Lecce sul Torino mentre il Venezia è sotto di due reti a Cagliari.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Doppio cambio nell’intervallo per D’Aversa: Goglichidze e Colombo per Marianucci ed Henderson.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo con il Monza in vantaggio a sorpresa sull’Empoli per 1-0. Decide al momento la rete alla mezz’ora di Birindelli nata da un brutto errore di Henderson. La partita era iniziata bene per gli azzurri vicini al gol in due circostanze poi la squadra di D’Aversa si è spenta rischiando di subire la seconda rete.

45′- Combinazione Fazzini-Cacace a premiare la sovrapposizione di Pezzella, il suo cross allontanato da Kyriakopoulos.

45′- Assegnato un minuto di recupero

44′- Siamo al tramonto del prima frazione con gli uomini di D’Aversa sotto di una rete.

42′- Henderson guadagna il secondo angolo per gli azzurri. Il cross dello scozzese completamente sbagliato.

41′- Irregolare la pressione di Grassi su Carboni. Sull’altra sponda il destro dai 25 metri di Caprari a lato alla sinistra di Vasquez ma gli azzurri sembra abbiano accusato il colpo.

40′- Henderson si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Prestazione finora non positiva per lo scozzese.

38′- L’Empoli predilige la fascia destra ma non sfonda. Anche in questa circostanza viene fermato Gyasi poi Fazzini commette fallo.

37′- Vasquez! doppio intervento del portiere azzurro prima sul sinistro di Keita e poi su quello di Carboni.

36′- Cacace ruba palla a Brorsson ma si allunga la sfera.

35′- Fazzini si porta al vertice destro dell’area, il suo cross respinto da Carboni a centro area.

34′- Dagli altri campi segnaliamo anche il vantaggio del Como al “Bentegodi” ai danni del Verona.

32′- Si complica terribilmente la situazione per gli azzurri chiamati a rimontare lo svantaggio contro un Monza che ha voglia di congedarsi al meglio dalla serie A.

30′ – Si porta in vantaggio il Monza, Henderson perde un pallone sanguinoso nella metà campo avversaria. Akpa Akpro pesca Birindelli sul filo del fuorigioco entra in area e batte Vasquez.

29′- Pressione alta degli uomini di D’Aversa a limitare la partenza dal basso dei padroni di casa.

27′- Caprari pesca il taglio dell’ex Akpa Akpro. Il suo destro finisce alto.

25′- Caprari finisce a terra in area per Marinelli non ci sono irregolarità. Decisione confermata dal Var, si riparte da Vasquez.

24′- Ottimo ripiegamento di Esposito su Birindelli ma il Monza rimane in possesso di palla.

22′- Cacace guadagna il primo angolo per L’Empoli. Sugli sviluppi del corner di Henderson la conclusione di prima intenzione di Marianucci respinta da un difensore brianzolo.

20′- Lungo lancio di Viti dalla retrovie impreciso, interviene Palacios.

18′- Si gioca su ritmi molto bassi. L’Empoli si difende in questa fase dall’attacco a dir la verità poco convinto degli uomini di Nesta.

16′- Henderson arma il destro dai 20 metri alto sopra la traversa.

14′- Gyasi commette fallo su Palacios, punizione in favore dei brianzoli.

14′- Rimessa laterale guadagnata dall’Empoli all’altezza della linea mediana del campo.

12′- L’ex Akpa Akpro non trova Caprari. Si chiude la difesa azzurra.

12′- Cambia il primo parziale nella zona salvezza: vantaggio del Cagliari sul Venezia per 1-0.

10′- Fazzini da sinistra, il suo cross in mezzo all’area controllato da Kyriakopoulos.

8′- Cacace! il neo zelandese su cross di Gyasi non riesce a trovare la deviazione vincente. Seconda occasione per gli uomini di D’Aversa.

7′- Presenti 500 tifosi azzurri questa sera sistemati nel settore alle spalle di Vasquez in questo primo tempo.

5′- Fazzini! arma il destro disinnescato da Pizzignacco. Prima occasione per l’Empoli.

4′- Pezzella guadagna una rimessa laterale. Efficace la chiusura di Birindelli.

3′- Fazzini pescato in posizione di fuorigioco. Si riparte con una punizione per i brianzoli

1′- Il Monza in completo completamente rosso muove il primo pallone, risponde in scuro la squadra di D’Aversa.

0′- Striscione ironico dei tifosi di casa dal titolo” Bentornata serie B”. Vi ricordiamo che si giocano in contemporanea altre otto partite. Vedremo step by step il loro andamento. Marinelli attende la contemporaneità con gli altri campi per dar il via al confronto.

0′ – D’Aversa sceglie Cacace dal primo minuto con Colombo che parte dalla panchina. Per il resto formazione come da previsione.

1° Tempo