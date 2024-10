Il campionato riprende e per gli azzurri di mister D’Aversa l’immediato futuro si chiama Antonio Conte, si chiama Napoli, si chiama capolista. Giusto interrogarsi se questa gara, che arriva dopo la sosta per le nazionali, che arriva dopo il primo stop in campionato, sia la migliore che potesse capitare o la peggiore. Certo, si parla di una squadra forte, che non a caso comanda la classifica di serie A, e quindi il parlare di “miglior situazione” può essere visto come un controsenso od un paradosso. Invece queste possono essere davvero le migliori occasioni per andare a trovare una squadra che sta molto bene, che ha avuto diversi giocatori in giro per il mondo, e con un ritmo che si potrebbe spezzare. Con, di contro, l’Empoli che vorrà provare a non mettere la seconda sconfitta consecutiva nel suo score, dopo essere stato immacolato fino alla gara con la Lazio. Quello che c’è, di certo, è che i nostri andranno in campo con il solito spirito e la solita voglia, con la medesima identità e con la loro grande solidità mentale. Il Castellani, Coppa Italia a parte, ha raccontato di tutte gare terminate sullo 0-0, per la la legge dei grandi numeri ci aspettiamo quindi una partita che sappia regalare gol ed emozioni. Da dire, a margine e per curiosità, che mai nella storia della serie A si sono verifica quatto 0-0 consecutivi nel medesimo stadio. Tra i temi della gara di domani ci sarà anche quello della grande amicizia che lega i due allenatori che, come visto in settimana, passano molto tempo assieme con un Conte padrino di battesimo di una delle figlie di D’Aversa. Il nostro Roberto non ha mai vinto contro l’amico Antonio, e sempre per la già citata legge dei grandi numeri…. non diciamo altro.

Sarà un bello spettacolo quello che vedremo sugli spalti, un pò come sempre quando arriva il Napoli, supportato dalla sua miriade di tifosi. Molti annidati anche dalle nostre parti. Conte teme un pò questo entusiasmo che si sta – legittimamente – propagando intorno alla sua squadra. Una sorta di monito, come a dire “attenzione che il passo falso può essere dietro l’angolo”. E noi non possiamo che sperare che magari possa essere proprio l’Empoli a compiere questo, un Empoli che nella sua storia, al Castellani, ha fatto già piangere diverse volte i partenopei. Oggi in conferenza, come avete visto, ha parlato il secondo di D’Aversa, Sullo. Niente di preoccupante, solo un male di stagione che impediva al tecnico di poter parlare correttamente. Domani D’Aversa sarà regolarmente in panchina. Ci sono indubbiamente alcune scelte di formazione che intrigano, soprattutto in mezzo al campo dove la sensazione porta a poter rivedere Henderson tra i titolari: la struttura tecnica dello scozzese pare essere più indicata per i duelli che in mezzo sono attesi. Viti sembra star bene e poter essere regolarmente al suo posto, pochi altri dubbi, almeno per noi, almeno sulla carta. Poi non è certo da escludere che domani si possa vedere delle novità. Gara in cui all’Empoli si va a chiedere di farci vedere quelle belle cose mostrate fin qui. Certo, si scende in campo per i punti, si scende in campo per vincere. Sarebbe però stupido non capire che ci sono delle differenze qualitative tra noi e loro, la squadra ci metterà il massimo per ridurle al minimo, cercando di mantenere la medesima solidità difensiva con, magari, qualche cinico lampo in avanti. Dalla gara di domani però, noi lo possiamo dire, c’è solo da guadagnare e provare ad allargare quel sorriso che per adesso è sempre ampio ed a trentadue denti.