Entusiasmo alle stelle tra i tifosi del Napoli per l’ottimo momento della squadra di Conte e per il via libera dell’Osservatorio alla possibilità di andare in trasferta. In poche ore sono andati letteralmente esauriti tutti i biglietti del settore ospiti: 3100 della curva sud e i 767 biglietti della tribuna laterale sud. Inoltre, da quanto trapela, moltissimi sono i tifosi napoletani che vivono in Toscana e che hanno acquistato i biglietti in altri settori tanto da supporre che saranno oltre 5000 i tifosi presenti.

Vista la grande richiesta era stato ipotizzato anche l’apertura della Curva nord Ovest come avvenuto nel derby con la Fiorentina ma questo non sarà possibile senza l’ok della Questura di Firenze.

Insomma domenica sarà uno stadio Castellani con un bel colpo d’occhio considerando i 7000 abbonati azzurri e i biglietti venduti.