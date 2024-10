Nations League, qualificazioni ai prossimi mondiali e alla fase finale dell’Europeo Under 21, Elite League e amichevoli: Cacace, Goglichidze, Ismajli, Fazzini, Ekong, Konate e Tosto, sono stati impegnati in queste settimane con le rispettive nazionali.

Partendo dal primo, doppia sfida per Liberato Cacace con la sua Nuova Zelanda che ha prima battuto 3-0 Tahiti nella prima sfida di qualificazione al Mondiale 2026 (con la novità che da questa edizione della rassegna iridata l’Oceania qualificherà direttamente una propria rappresentata alla fase finale), per poi superare 4-0 in amichevole la Malesia ad Auckland.

Zero minuti per Saba Goglichidze con la nazionale maggiore georgiana, con il difensore azzurro rimasto in panchina nelle due sfide di Nations League perse col minimo scarto contro Ucraina e Albania. Georgia seconda nel proprio girone di Lega B, in un gruppo equilibratissimo dove a novembre ci si giocherà sia la promozione che le retrocessioni.

Doppia gara di Nations League per Ardian Ismajli che ha prima perso 2-0 a Praga contro la Repubblica Ceca e poi battuto a Tiblisi 1-0 la Georgia. Albania seconda, assieme alla Georgia nel proprio girone a quota 6 punti, in un gruppo dove, come detto, a novembre ci si giocherà sia la promozione in Lega A che le retrocessioni in Lega C con ancora tutte e 4 le squadre coinvolte.

Vittoria, primo posto nel girone e qualificazione alla fase finale per Jacopo Fazzini e la Nazionale italiana Under 21: gli azzurrini a Trieste hanno pareggiato 1-1 contro l’Irlanda nell’ultima sfida del girone di qualificazione, chiudendo al primo posto e conquistando così il pass per la fase finale in programma a giugno 2025 in Slovacchia (il 3 dicembre a Bratislava il sorteggio della fase finale).

Esordio con la Svezia Under 21 per Emmanuel Ekong, con l’attaccante azzurro che ha giocato nella sfida vinta 3-2 contro la Georgia e poi perso 3-0 in casa dell’Olanda nell’ultima sfida del girone che condanna la formazione scandinava all’eliminazione senza neppure la possibilità di giocarsi i playoff.

Doppia gara anche per Ismael Konate, che con l’Italia Under 20 è sceso in campo nelle due sfide di Elite League: sconfitta contro l’Inghilterra, 2-1, nella sfida di Frosinone, con il classe 2006 in campo nella ripresa pareggio 1-1 a Coimbra contro il Portogallo con Konate in campo dal primo minuto.

Infine, Lorenzo Tosto che ha giocato con la Nazionale Under 19 la seconda delle due amichevoli contro il Galles, persa 4-3 dagli azzurrini a di Santarcangelo di Romagna.

Empoli Fc