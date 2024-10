Sarà il Sig. Abisso di Palermo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica al Castellani con il Napoli.

Sono due le gare dirette in questa serie A dal fischietto siciliano. Abisso ritrova l’Empoli dalla gara giocata a Salerno nel settembre del 2022 e pareggiata 2-2. In totale sono tre gli incroci tra l’arbitro palermitano e gli azzurri con un bilancio per l’Empoli di una vittoria e due pareggi. L’ultima volta con il Napoli, per Abisso, è stata a settembre del 2023, gara giocata a Verona e vinta 3-1. In totale, con il Napoli, i precedenti sono nove con un bilancio per i partenopei di otto vittorie ed un pareggio. L’ultima gara diretta da Abisso è stata Roma-Venezia 2-1. Il Cagliari è la squadra più diretta da questo arbitro, diciassette arbitraggi. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00

FABBRI

DEL GIOVANE – CAPALDO

IV: CREZZINI

VAR: SERRA

AVAR: DI BELLO

GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00

DOVERI

IMPERIALE – BERTI

IV: ARENA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARINI

MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18.00

CHIFFI

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA

JUVENTUS – LAZIO Sabato 19/10 h.20.45

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

EMPOLI – NAPOLI h.12.30

ABISSO

MASTRODONATO – SCARPA M.

IV: SOZZA

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

LECCE – FIORENTINA h.15.00

FOURNEAU

ROSSI C. – GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO

VENEZIA – ATALANTA h. 15.00

ZUFFERLI

BACCINI – FONTEMURATO

IV: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

CAGLIARI – TORINO h. 18.00

AURELIANO

VECCHI – CAVALLINA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – INTER h. 20.45

MASSA (foto)

CARBONE – PERETTI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – MONZA Lunedì 21/10 h. 20.45

DIONISI

LO CICERO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE