Il Napoli ha ripreso ieri il suo lavoro in vista della trasferta di Empoli. Meret, Olivera e Lobotka sono gli assenti per infortunio e certamente non saranno convocabili per la gara di domenica all’ora di pranzo. Ovviamente Conte attende anche il rientro dei nazionali per poter iniziare a plasmare la squadra che scenderà in campo.

Dal punto di vista tattico il lavoro prosegue con il 4-3-3, non è in discussione il modulo con cui la copolista darà il via alla gara. Stando ai colleghi campani, non sembrerebbero esserci particolari dubbi neanche sugli uomini che dovrebbero comporre l’undici iniziale, a partire dall’ex Caprile. Politano, Lukaku e Kvara saranno i tre attaccanti, supportati da un centrocampo che dovrebbe vedere Anguissa, Gilmour e McTominay. Difesa con gli ex Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, Rrahmani e Buongiorno in mezzo.