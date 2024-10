I PIÙ

– La sosta potrebbe avere rinnovato le energie dei giocatori azzurri

– La combattività dell’Empoli I MENO

– Napoli la squadra più forte, fino a questo momento, del campionato

– Le tante soluzioni a disposizione dei partenopei

Dopo la sosta torna il campionato e l’Empoli avrà l’esame più complicato, la gara casalinga contro la capolista Napoli. La squadra di Conte, almeno per ora, è stata la squadra più continua. Subisce poco e segna molto. Conte ha a disposizione molti elementi per farci male e tante soluzioni tattiche che può variare a gara in corso.

L’Empoli non si darà per vinto e metterà in campo la stessa combattività di sempre. Fino a questo momento è stato proprio questo suo carattere grintoso il suo segno distintivo. Peraltro con la sosta potrebbero tornare giocatori fuori da tempo (vedi Zurkowski) e recuperare energie altri che hanno tirato la carretta in ogni partita.