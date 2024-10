L’ex centrocampista di Empoli e Napoli, Jacopo Dezi, ha parlato questo pomeriggio a Radio Kiss Kiss in vista della gara di domenica prossima tra le due squadre.

“Roberto D’Aversa è una gran persona, ho avuto la fortuna di averlo per tre anni a Parma in cui vincemmo un campionato di B. E’ molto preparato, è bravo a lavorare sulle partite ed ha uno staff di tutto rispetto che studia molto gli avversari. E’ un bravissimo allenatore secondo me. E’ bravo anche nel gestire il gruppo, è bravo a tirar fuori il meglio da ogni giocatore e crea compattezza.

Empoli? Quando si pensa all’Empoli mi viene in mente la parola ‘famiglia’. Il presidente ha reso l’Empoli una delle prime squadre d’Italia a lanciare giovani in A, ti lasciano crescere in serenità per poi trarne dei benefici. Sono bravi alla ricerca dei giovani e gli va dato un gran merito.