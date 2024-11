Il pareggio di ieri sera in rimonta contro gli azzurri non è bastato a Luca Gotti per rimanere al timone del Lecce, il tecnico di Adria ha pagato il rendimento scadente della squadra Salentina adesso al 18^ posto a 9 punti insieme a Cagliari e Parma, impegnate rispettivamente contro Milan e Venezia con un solo punto di margine proprio sui lagunari e Monza. 2 sole le vittorie ottenute dai giallorossi, 5 i gol all’attivo a fronte di 21 al passivo sono i numeri che evidentemente hanno indotto al cambi di guida tecnica.

Per lui non porta bene l’Empoli, quello arrivato nelle ultime ore è il terzo esonero maturato in seguito ad una gara contro gli azzurri: in precedenza era arrivato il 7 dicembre 2021 quando era alla guida dell’Udinese in seguito alla sconfitta avvenuta al Castellani per 3-1 il giorno prima. In quella circostanza alla rete di Deulofeu andarono a segno rispettivamente Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Curiosamente dopo la sosta per le nazionale il prossimo impegno dell’Empoli sarà proprio contro i bianconeri lunedì 25 novembre ore 18.30 al “Castellani”. Poi il 15 febbraio 2023 alla guida dello Spezia, dopo il pareggio sempre al “Castellani” 2-2 contro l’Empoli che gli costò la panchina della formazione ligure.