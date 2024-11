Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara pareggiata a Lecce. Vi riportiamo la conferenza in versione testuale, domani dalle ore 12(come da disposizione della Lega) metteremo il video.

Come commenta la gara?

“Credo che per 60/70 minuti abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Quando non chiudi le partite puoi subire l’episodio come è successo sul gol subito. Alla fine possiamo ritenerci anche fortunati, ma abbiamo avuto l’occasione della ripartenza 4 contro 2 che potevamo sfruttare meglio. Avevamo molte assenze, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Sappiamo quanto spinge qui il pubblico, abbiamo avuto dieci minuti di sofferenza ma credo sia normale”.

Emozionante il suo ritorno a Lecce?

“Ho ripensato alle tante cose belle che abbiamo vissuto qui. Partite come quelle con Fiorentina, Milan e Lazio rimarranno per sempre. Quando non allenavo il Lecce sono rimasto qui a vivere. Ci sono stati messaggi di solidarietà nonostante quello che è successo. Quando penso a Lecce ho tanti ricordi positivi, calcistici e nella vita privata”.

Più meriti o demeriti?

“Non è semplice quando una squadra come il Lecce ha l’obbligo di giocare per vincere. In fase difensiva stiamo facendo un ottimo lavoro. Il rammarico è che per 70 minuti abbiamo fatto un ottimo calcio. Questi ragazzi credono in quello che fanno. Si allenano con il massimo impegno sin dal primo giorno del ritiro. Nella squadra di oggi c’erano diversi giocatori cresciuti nel settore giovanile, stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono orgoglioso di vedere i miei ragazzi rammaricati, vuol dire che non si accontentano. Ci godiamo questa posizione di classifica, il merito è senza dubbio della società e di un gruppo di ragazzi che devono riposare e recuperare energie per ripresentarsi ancora più carichi. Abbiamo fatto tante cose buone in questi primi mesi, oggi abbiamo affrontato uno scontro diretto in condizioni non semplici a causa di tanti infortuni. Ai calciatori non posso rimproverare nulla, a volte occorrerebbe maggiore cattiveria. Sapevamo che lo stadio spinge, ma che può far pesare il pallone ai calciatori di casa quando le cose non vanno nel verso giusto. Oggi, però, avevo a disposizione solo cinque cambi. In panchina avevo un calciatore della Primavera e un Pezzella che non era in condizione di giocare.”

Fortunati?

“Loro hanno preso due legni, ma noi abbiamo avuto l’occasione per chiuderla in avvio di ripresa e un contropiede al 94′ che andava gestito meglio. Credo che nessuno avrebbe immaginato una simile posizione di classifica quando è iniziato il campionato.”