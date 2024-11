L’attaccante azzurro, Pietro Pellegri, al secondo gol consecutivo dopo quello con il Como, ha rilasciato alcune batture a Dazn nel dopo gara a Lecce.

“Il mister ha preparato bene la partita, a noi attaccanti chiede cose specifiche per aiutare la squadra anche in fase difensiva e l’intesa con Colombo è ottima perchè è un giocatore calcisticamente parlando molto intelligente.

Sono felice di aver segnato, ora sto trovando quella continuità che mi è sempre mancata. Lo staff ha capito che ho bisogno di un occhio di riguardo e di una gestione precisa visto che faccio un po’ di fatica a recuperare. Ecco, questo è un mio difetto. Ad Empoli ho trovato un ambiente familiare e questo incide positivamente.

L’esultanza?

“Ne avevo parlato nella chat di gruppo con Gyasi, in caso di gol avrei festeggiato così. Gyökeres in questo momento è uno degli attaccanti più forti in assoluto ed è quel bomber dal quale imparare tanto”.