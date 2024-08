Il suo nome era già stato fatto anche la scorsa estate, poi non se ne fece niente. Arriva invece adesso, in prestito con diritto di riscatto, all’interno dell’operazione che porta Walu al Toro, Pietro Pellegri. Genovese, classe 2001, per Pellegri ci sarà la possibilità di trovare un personale riscatto viste le ultime annate non propriamente vissute alla grande. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Genoa, ricordiamo che esplose proprio in maglia rossoblù per poi essere ceduto a 30 milioni al Monaco nel 2018.

Fece molto rumore quella operazione, pensando di essere di fronte ad un campione. Anche per via di non pochi problemi fisici, Pellegri non è mai riuscito a dimostrare il suo reale valore. In Francia, 22 presenze in tre stagione con 2 gol, poi il Milan e dal 2022 il Torino. Empoli potrebbe essere la piazza giusta per far ritrovare al giocatore le giuste motivazioni. Intanto gli diamo il nostro personale benvenuto.