Radio mercato starebbe battendo una notizia che vedrebbe l’Empoli nella volontà di far tornare un grande ex: Rade Krunic. Al momento, ma oggi sarà difficile avere risposte dirette dai vari interlocutori, la situazione non trova dei riscontri totali. Sappiamo che Krunic vorrebbe venire via dal campionato turco e tornerebbe di corsa in Italia. Meno convinti sarebbero però quelli del Fenerbahce che, per far uscire Krunic vorrebbero dei soldi, subito. Anche il Monza avrebbe parlato con il club gialloazzurro.

Il giocatore è a scadenza 2026, si potrebbe anche lavorare ad un prestito, magari oneroso con poi un obbligo di riscatto. Non abbiamo dubbi nel dire che, se la possibilità si dovesse poter rendere concreta, Krunic ad Empoli tornerebbe senza il minimo pensiero. Da capire quanto realistica è la voglia e la possibilità di trattare per cercare di portare l’ex Milan alla corte di D’Aversa. L’Empoli, in queste ultime ore di mercato, un centrale di centrocampo lo farebbe volentieri. Tutto starà nelle condizioni. Vedremo se questa suggestione, bella bella, si potrà realizzare.

DOVESSE SUCCEDERE QUALCOSA DI NUOVO IN QUESTO CASO SPECIFICO, ANDREMO AD AGGIORNARE QUESTO STESSO PEZZO