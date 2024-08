Niente di particolarmente nuovo, anche se questa era una operazione che non pensavamo di vedere a questo punto del mercato. Non ci si poteva però tirare indietro rispetto all’offerta del Torino che, adesso, è concretizzata ed ufficiale. Walukiewicz saluta quindi Empoli in maniera definitiva, dopo aver vestito per quaranta volte la nostra casacca.

Come detto, operazione economicamente ineccepibile. All’Empoli vanno 5 milioni di euro (500 mila verranno girata al Cagliari) più altri due potrebbero arrivare dai bonus. Oltre ai soldi, da Torino arrivano due prestiti a completare il reparto offensivo e difensivo. A Sebastian, vittima di quel terribile scontro di testa in amichevole, l’augurio di una bella e fortunata carriera.