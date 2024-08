All’interno dell’operazione che vede Walu salutare, ed andare a Torino, arriva in azzurro il difensore georgiano Saba Sazonov. Classe 2002, arriva dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli. Giocatore che servirà a D’Aversa come alternativa in difesa. Cresciuto nello Zenit di St. Pietroburgo, è arrivato in Italia lo scorso anno al Torino. Tredici le presenze con la maglia granata nel passato torneo, tre da titolare.

Giocatore che deve fare ancora uno step di crescita per la sua maturità calcistica. Spesso a Torino, come raccontatoci, commetteva degli errori nei fondamentali. Ad Empoli troverà il connazionale, e compagno di reparto, Gochiglidze. A Saba l’augurio di una buona stagione azzurra.