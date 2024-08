Il difensore azzurro Mattia Viti ha rilasciato nella serata di ieri un’intervista a Radio Serie A.

“Nel primo tempo ci siamo piaciuti tanto. Il secondo è stato molto complicato. La Roma è veramente forte. Con la forza del gruppo e la capacità di soffrire, l’abbiamo portata a casa.”

Empoli come a “casa”

“Sono orgoglioso di essere tornato a casa. Mi sento in famiglia ad Empoli. Chi lavora qui è impeccabile in tutto e per tutto. Il segreto è la coesione. E’ un discorso che comprende tutte le persone che ruotano intorno al mondo Empoli. Cambiano i nomi, non gli obiettivi e le ambizioni. Qui non vince solo uno, siamo uniti noi e i tifosi. Mi mancava anche la “ciccia” empolese. Me la facevo spedire anche in Francia dal mio “babbo” e dal mio procuratore”.

Nizza e Reggio Emilia

“Sono stati due anni difficili inizialmente per motivi familiari poi sono arrivati ho avuto anche problemi fisici. Faticavo a ritrovare me stesso, fortunatamente sono tornato ad Empoli”

Esperienze umane e professionali

“Sassuolo l’esperienza più toccante a livello calcistico, Nizza umanamente. La retrocessione con il Sassuolo è stata una batosta. In Francia invece mi sono forgiato il carattere andando lontano da casa in un periodo delicato”.

Ruolo e Nazionale

“Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos. Personalità sopra la media. Lo osservavo entrando in campo in Nizza – PSG. Anche Maldini rimane un riferimento. L’ho conosciuto meglio attraverso i video delle sue partite. Io ho iniziato da mediano, a volte ho fatto l’esterno, però scelgo il centrale di difesa. Lo sento mio. Ci penso alla Nazionale. Per arrivarci devi fare bene nel Club. Ci sto provando, ci stiamo provando. Bisogna dare continuità di prestazioni. La voglia, considerate le tante presenze Nazionali Giovanili, è di tornare ad indossare la maglia azzurra”.