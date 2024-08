Uno di quei nomi davvero difficili da ipotizzare nel nostro mercato, ed invece è tutto vero e Mattia De Sciglio arriva a titolo temporaneo all’Empoli. Il difensore milanese classe 1992, non ha chiuso il suo rapporto con la Juventus arrivando in prestito, si lega a noi per la prossima stagione sportiva. Per lui ci sarà sicuramente un posto nell’undici di D’Aversa ma dovrà dimostrare di essere venuto qui con la voglia di chi vuol ancor far vedere la propria pasta.

Ricordiamo che l’accordo tra le parti è stato trovato anche grazie al fatto che la Juventus verserà la metà dello stipendio al giocatore che, per quest’anno, non perde niente rispetto al suo originario contratto. De Sciglio è un prodotto del vivaio del Milan, ed al Milan ha giocato da professionista fino al 2017 quando è passato alla Juve. Per lui una parentesi, in prestito, a Lione. Quaranta presenze con la maglia della nostra nazionale maggiore. Benvenuto Mattia, nella speranza di poter vedere che anche queste operazioni, con giocatori che hanno già dato il loro meglio e non vengono qua in cerca di un trampolino, possano essere idonee.