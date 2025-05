E’ stata ratificata la programmazione dell’ultimo turno di serie A; la trentottesima giornata si svilupperà su tre giorni. Gli azzurri, impegnati in casa con il Verona, giocheranno la lora gara domenica sera alle ore 20:45. Questo il dettaglio come riportato in anteprima dai colleghi di Sky Sport:

Venerdi 23 maggio ore 20:45 : COMO-INTER; NAPOLI-CAGLIARI

Sabato 24 maggio ore 18:00 : BOLOGNA-GENOA

Sabato 24 maggio ore 20:45 : MILAN-MONZA

Domenica 25 maggio ore 20:45 : ATALANTA-PARMA; EMPOLI-VERONA; LAZIO-LECCE; TORINO-ROMA; UDINESE-FIORENTINA; VENEZIA-JUVENTUS