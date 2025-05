L’ultimo turno della Serie A 2024-25 decreterà tutti i verdetti della stagione, compresa la retrocessione in Serie B. A novanta minuti dalla fine del campionato, gli azzurri si trovano in una posizione di incertezza: né salvi né retrocessi, con entrambe le opzioni ancora possibili. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di uno spareggio, nel caso di un arrivo a pari punti al diciottesimo posto tra due squadre. In questo scenario, la matematica suggerisce che l’Empoli potrebbe ritrovarsi a giocare il potenziale spareggio contro il Lecce o il Venezia.

Potrebbe però verificarsi anche un arrivo a pari punti al diciottesimo posto tra più di due squadre. Cosa succederebbe in questo caso? Entrerebbe in gioco la classifica avulsa: si prenderebbero in esame i risultati delle partite giocate tra le squadre coinvolte, andando a stilare una mini-classifica. Le due peggiori formazioni di questa graduatoria si affronterebbero nello spareggio, oppure con tre squadre al diciannovesimo posto, la peggiore retrocede e le altre due spareggiano. In questa prospettiva, le combinazioni possibili sono molteplici per l’Empoli. Matematica virtuale alla mano, gli scenari in cui l’Empoli potrebbe trovarsi sono tre:

Con Lecce e Venezia: in questo caso, gli azzurri sarebbero retrocessi con Lecce e Venezia a spareggiare.

Con Lecce e Verona: il Lecce sarebbe salvo, mentre Empoli e Verona si affronterebbero nello spareggio.

Con Lecce, Verona e Parma: in questo scenario, Empoli e Lecce otterrebbero la salvezza, mentre lo spareggio sarebbe tra Verona e Parma.

Per evitare tutte queste combinazioni e ottenere la salvezza diretta, gli azzurri devono vincere contro il Verona e sperare che il Lecce non batta la Lazio. In caso di pareggio contro il Verona, l’Empoli dovrebbe confidare in una sconfitta del Lecce contro la Lazio e nella mancata vittoria del Venezia contro la Juventus. Se, invece, gli azzurri dovessero perdere al Castellani, la migliore delle ipotesi resterebbe lo spareggio, escludendo la possibilità di una salvezza matematica.