Il Direttore Sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è tornato a parlare di Jacopo Fazzini in un intervista rilasciata quest’oggi al Corriere dello Sport.

“Per Fazzini abbiamo presentato un’offerta, è un giocatore di prospettiva che nel tempo può diventare il Rovella o il Tonali della situazione, ma un matrimonio si fa in due e l’Empoli aveva altre esigenze. Dico sempre che i migliori affari sono quelli che non si fanno e vale per tutti.”

Salvo riaperture della trattativa, sono parole che sanno di chiusura tra Empoli e Lazio per Fazzini.