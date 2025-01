CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 20a giornata, Sabato 1/01/2025 ore 11:00, Centro sportivo Petroio, Vinci

EMPOLI 0 INTER: 1

MARCATORI: 33′ Bembnista (AUT.)

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 4 Bacci(69′ Huqi), 7 El Biache, 11 Monaco(60′ Cesari), 15 Falcusan, 27 Matteazzi, 34 Bembnista, 39 Baralla(69′ Chiucchiuini), 77 Popov(45′ Mboumbou), 97 Olivieri(87′ Busiello)

A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 16 Boldrini, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 41 Busiello, 42 Chiuccchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani

ALL. Alessandro Birindelli

INTER: 21 Zamarian, 2 Aidoo, 5 Alexiou, 7 Berenbruch, 9 Lavelli(80′ Spinacce), 14 Bovo(73′ Cerpelletti), 16 Venturini, 17 Motta, 18 Mosconi, 24 Re Cecconi, 25 Zouin

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Spinacce, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelleti, 35 Putsen

ALL. Andrea Zanchetta

Arbitro: Mattia Drigo

Assistenti:Pignatelli, Ingenito

Ammoniti: 10′ Zamarian (I), 49′ Matteazzi (E), 52′ Zouin, 78′ Huqi (E)

Espulsi: 56′ Matteazzi (E), 71′ Zouin (I)

-Serviva una reazione dopo le ultime brutte prestazioni contro Atalanta e Cesena e in un certo senso sono arrivate. La voglia, la grinta e la determinazione oggi non sono mancate ma si è vista tutta la mancanza tecnico-tattica rispetto agli avversari che erano di tutt’altro livello. A parziale scusante ci sono le tante assenze ed i molti giocatori adattati in ruoli non loro ma non sono state soddisfacenti nemmeno le prestazioni dei soliti titolari come Popov ed El Biache che hanno sbagliato tanto e inciso poco. Il divario più grande è stato in mezzo al campo con la pressione che non avveniva mai con i tempi giusti e lasciava grandi spazi di manovra all’Inter che tutto sommato non ha creato granché fino all’espulsione. Anche il gol decisivo è frutto di un’amnesia difensiva e di un tocco sbagliato di Lavelli che non aveva nemmeno inquadrato la porta ma un tocco sfortunato di Bembnista manda la palla in rete. Con l’espulsione di Zouin e la parità numerica ristabilita sembra potersi riaprire la partita ma i cambi danno poco o nulla e manca la cattiveria per andare ad aggredire la partita. Il prossimo impegno in campionato dell’Empoli sarà in campionato contro l’Udinese questo mercoledì alle 12:00, un match sicuramente più alla portata e dove gli azzurri sono obbligati a fare risultato.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

1′: Subito pericoloso l’Empoli con il suo pressing alto sul portiere, recupera palla Olivieri ma poi sbaglia il tocco in area

3′: Grande percussione sulla destra con Olivieri e Monaco che scambiano e quest’ultimo arriva in area, resiste al ritorno di due avversari e poi calcia da sbilanciato ma trova Zamarian a dirgli di no

6′: Cross in area da parte del’Inter con El Biache che la tocca pericolosamente verso la propria porta

9′: Molta confusione nella manovra d’attacco azzurra ma di sicuro non manca la voglia

10′: Ingenuità di Zamarian che raccoglie il pallone con le mani fuori dall’area sul lancio lungo per Monaco, punizione per l’Empoli e giallo per il portiere

13′: Ennesimo tentativo di sfondare sulla sinistra di El Biache ma anche stavolta fa buona guardia Aidoo

17′: Troppa fretta nel gestire la ripartenza da parte dei giocatori dell’Empoli

20′: Concede una punizione dal limite Matteazzi

21′: Bravo Versari a respingere sulla punizione di Berenbruch

24′: Contatto in area su Olivieri ma non abbastanza per fischiare rigore

25′: Su cross di Aidoo svirgola in area Bacci rischiando di farsi autogol ma è attento Versari

30′: Fa molta fatica l’Empoli a costruire un’ azione d’attacco

33′: GOL DELL’INTER! Si addormenta la difesa dell’Empoli che lascia solo Brenbruch in area che crossa nel mezzo, tocca lavelli ma è Bembnista a fare autogol

36′: Provvidenziale chiusura di Falcusan sul lancio per Lavelli

39′: Schema su calcio d’angolo che libera Mosconi al tiro, Versari respinge in angolo

40′: Ancora Versari a respingere su Mosconi

43′: Prova ad alzare il proprio baricentro l’Empoli e a farsi vedere di più in attacco

44′: Spreca una buona ripartenza El Biache

45′: Regge bene Bembnista su Mosconi

45′: Concesso 1 minuto di recupero

46′: Finisce il primo tempo !

SECONDO TEMPO

45′: Nell’intervallo fuori poppo nell’Empoli dentro Arnaud

45′: Ricomincia la partita

49′: Qualche dubbio sul fallo e sull’ammonizione data a Matteazzi visto che era arrivato in anticipo sul pallone

52′: Grande recupero palla di Olivieri che poi scatta in avanti palla al piede ma viene fermato da dietro irregolarmente da Zouin che viene ammonito

54′: Schema su calcio d’angolo che libera il colpo di testa di Monaco sul secondo palo ma ci mette poca precisione

56′: Espulso Matteazzi ! Stupidaggine di Matteazzi che alza troppo la gamba e colpisce in faccia un giocatore dell’Inter al limite dell’area. Rimane qualche dubbio sul primo giallo

60′: Mette giù in area Zouin e in girata impegna Versari che respinge bene

60′: Fuori Monaco dentro Cesari nell’Empoli

62′: Salvataggio miracoloso di Versari sulla conclusione ravvicinata di Lavelli

65′: Adesso l’Empoli è completamente schiacciata nella propria metà campo vista l’inferiorità numerica

66′: prodezza di Versari sulla palla persa in area da Moray , dice di no a Mosconi che aveva concluso da pochi passi

67′: Conclusione di Mosconi dal limite che trova la parata di Versari e poi la traversa a dirgli di no

69′: Nell’Empoli fuori Bacci dentro Huqi, fuori anche Baralla dentro Chiucchiuini

71′: Espulso anche Zouin! Brutta entrata su Olivieri che gli aveva soffiato il pallone e secondo giallo per lui

73′: Nell’Inter fuori Bovo dentro Cerpelletti

78′: Fallo di Huqi su Mosconi, ammonito l’azzurro

79′: Percussione laterale di Olivieri che arriva in fondo e serve nel mezzo ma non ci arriva nessuno dell’Empoli

82′: Ancora un’iniziativa sulla destra dell’Empoli stavolta con Moray che arriva al cross ma viene respinto in angolo

86′: Inter che gestisce il pallone ed Empoli che prova a recuperare e ripartire veloce

87′: Nell’EMpoli fuori Olivieri dentro Busiello

89′: Brutto angolo battuto da El Biache

90′: Concessi 4 minuti di reucupero

91′: Nell’Inter fuori Berenbruch entro Pinotti, fuori Mosconi dentro Cocchi

93′: Grande chiusura di Aidoo sulla ripartenza di Busiello

95′: Finisce la partita!