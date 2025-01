Si va in casa dell’Inter dopo la cocente sconfitta interna con il Lecce. Non poteva esserci gara più difficile in questo momento, ma gli azzurri potrebbero far leva proprio sul “non aver niente da perdere” per giocare liberi di testa e provare un blitz che avrebbe del clamoroso. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non ci si discosta dal modulo di partenza che sarà il 3-4-2-1 (o 5-2 a secondo dello sviluppo) con subito il dubbio Fazzini che potrebbe partire titolare. L’alternativa resta Cacace. In mezzo Henderson potrebbe essere preferito a Maleh per le sue caratteristiche più fisiche. Dopo la panchina con il Lecce si rivedrà Vasquez tra i pali e davanti a lui agiranno i soliti tre difensori. A disposizione torna Marianucci mentre Anjorin ne avrà per almeno altre tre settimane. Seconda panchina per Zurkowski che magari potrebbe saggiare il campo in corso d’opera.

Gli indisponibili sono: Anjorin, Solbakken, Brancolini, Sazonov, Ebuehi, Haas, e Pellegri.

Mister D’Aversa non si vuol lamentare per la situazione d’emergenza che persiste. A Milano servirà andare oltre al 100% per provare a non uscire sconfitti.

Sarà un classico 3-5-2 quello che manderà in campo Simone Inzaghi. Pavard e Carlos Augusto partiranno dal primo minuto, cosi come l’ex Zielinski che agirà in cabina di regia. In panchina invece l’altro ex, Asllani, cosi come Frattesi. Coppia d’attacco formata da Lautaro e Thuram. Dubbio sulla corsia di destra dove si giocano una maglia Darmian e Dumfries. Non saranno del match per indisponibilità Calhanoglu, Bisseck e Correa.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.