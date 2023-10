E’ un doppio ex della sfida in programma lunedì sera tra Fiorentina e Empoli, stiamo parlando di Fabrizio Ficini, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio sul derby.

FIORENTINA-EMPOLI.

“Sulla carta la favorita dovrebbe essere la Fiorentina, che è in zona Champions, contro un Empoli che è in fondo. Va detto che l’Empoli non è quello di un mese fa, lo vedo un po’ meglio, inoltre è un derby e come tale non è mai scontato”.

SUL CAMBIO ZANETTI-ANDREAZZOLI.

“Penso che fosse subentrata nell’Empoli la convinzione di poter fare meno fatica dopo il bel campionato dell’anno scorso. A volte succede, dove facevi dieci metri per fare una cosa poi pensi che te ne bastino cinque. Va dato grande merito a Zanetti per il lavoro che ha fatto negli scorsi anni. Quando si cambia l’allenatore ci sta che le cose cambino rapidamente, di solito capita così. Ma non penso che Zanetti sia colpevole di chissà cosa. Va, piuttosto, dato grande merito ad Andreazzoli per l’impatto buono che ha avuto sull’Empoli”.

BALDANZI.

“Quando ti ritrovi in grandi piazze non è la stessa cosa che in piazze con meno pressioni. Non so se avrebbe fatto bene alla Fiorentina Baldanzi, che ha tanta qualità ed è un ottimo giocatore. Non si può dire se avrebbe dovuto fare il salto, molto dipende anche dalla testa”.