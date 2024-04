Era l’8 maggio 2023 quando Cambiaghi esultava per la sua ultima rete realizzata in Serie A, contro la Salernitana alla fine della passata stagione per un totale di 7 reti di cui 6 in campionato e 1 in Coppa Italia. In questa stagione, fino alla gara di sabato, Nicolò era ancora a secco nonostante ottime prestazioni e 64 tiri effettuati. Sempre titolare con tutti e tre gli allenatori che si sono alternati sulla panchina azzurra ( ha saltato soltanto la prima giornata perché squalificato) è risultato tra i migliori in assoluto della squadra con la sua qualità e imprevedibilità dimostrata anche dalla percentuale di passaggi riusciti pari all’82%. Quello che stava mancando era il gol e sabato, in occasione della gara con il Torino, è finalmente arrivato e ha permesso agli azzurri di sbloccare il match spezzando un record negativo che lo vedeva primeggiare in Europa per minuti giocati senza mai aver ancora segnato.

“Penso di aver fatto nel complesso una stagione migliore rispetto all’anno scorso fino a questo punto. Mi sento cresciuto, i gol determinano molto, sono contento di averlo trovato e spero di essermi sbloccato definitivamente”, queste le parole del giocatore nel dopo gara con il Torino.

Nicolò è tra i giocatori con il maggior talento nella rosa azzurra di quest’anno e la speranza è che sia protagonista con altre reti in questo finale di stagione per aiutare la squadra nel raggiungimento dell’obiettivo. Ricordiamo che l’attaccante è in prestito secco e a giugno l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, deciderà il futuro di Nicolò.