F I O R E N T I N A 2 E M P O L I 2

4′ Ekong, 59′ Kean, 70′ Sottil, 75′ Esposito

AVANTI IN COPPA AVANTI IN COPPA !!!!!! ELIMINATA LA FIORENTINA AL FRANCHI IL DERBY E’ NOSTRO !!! Impresa azzurra a Firenze con la vittoria, seppur ai calci di rigore, nel derby con la Fiorentina. I novanta minuti si erano chiusi sul punteggio di 2-2 con il vantaggio azzurro di Ekong nel primo tempo e poi, nella ripresa il sorpasso viola con Kean e Sottil. I nostri non si sono però arresi ed è arrivato il pareggio con Esposito. E proprio Esposito è il calciatore che ha messo fine ai giochi segnando il rigore decisivo. Ai rigori, due errori per la Fiorentina, uno per l’Empoli con Ekong. Bravissimo Seghetti che, dopo aver fatto due parate molto importanti in partita, ha parato uno dei calci di rigore. Bella la partita fatta dai ragazzi di D’Aversa che, nonostante i tanti cambi, hanno mantenuto intatta la personalità ed hanno dato anche un colpo di spugna alla prestazione di Milano. Una squadra che qualcosa ha concesso in difesa ma che ha saputo sempre pressare molto bene, ma quello che maggiormente ha colpito è come la squadra abbia saputo muover bene la palla. Si parlava di personalità, e questa oggi è stata davvero importante, interpretando al meglio il concetto di derby e facendo fare una bella figura a tutti quei ragazzi che hanno giocato e che in campionato trovano meno spazio. Una prestazione sicuramente incoraggiante, con D’Aversa che davvero può essere contento di avere un gruppo importante tra cui poter scegliere. Le parole sarebbero state le stesse anche se ai rigori le cose fossero andate diversamente ma, ai rigori vinciamo noi e la soddisfazione diventa tripla. Ai quarti di finali troveremo la vincente di Juve-Cagliari.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (74′ Parisi) ; M. Quarta (52′ Richardson), Cataldi; Colpani (52′ Ikonè), Beltran (74′ Gudmundsson), Sottil (82′ Kouame); Kean.

A Disp: Martinelli, De Gea, Biraghi, Pongracic, Moreno, Kayode, Adli.

Allenatore: Raffaele Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli (63′ Viti), Tosto; Sambia (82′ Gyasi), Belardinelli (63′ Maleh), Henderson, Cacace (63′ Pezzella) ; Solbakken (74′ Colombo), Esposito ; Ekong.

A Disp: Perisan, Vasquez, Bambnista, Bacci, Gyasi, Popov, Konate, El Biache.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Giua di Olbia. Assistenti: Mondin/Di Monte. VAR: Meraviglia/Di Paolo.

Ammoniti: 35′ Marianucci (E), 74′ Gosens (F), 81′ Pezzella (E).

LIVE MATCH

CALCI DI RIGORE

93′- Arriva il triplo fischio di Giua, la qualificazione ai quarti di finale verrà decisa ai calci di rigore.

93′- Lungo lancio di Terracciano, Viti anticipa Kean.

92′- Sciabolata di Henderson per Pezzella che commette fallo su Dodo.

91′- Gamba tesa di Esposito, nuova punizione per la Fiorentina.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

90′- Rimessa laterale in zona d’attacco per la Fiorentina.

88′- Sull’altra sponda Gyasi serve Maleh, il suo tiro viene ribattuto. Recupera palla la Fiorentina, Dodo sul secondo palo per Ikonè che non aggancia la sfera.

87′- Seghetti! si immola il portiere azzurro in coabitazione con Viti per disinnescare il colpo di testa a botta sicura di Kean.

86′- Esposito finisce a terra, la palla rimane in possesso dell’Empoli. Ekong interviene a gamba tesa, Giua assegna la punizione alla Fiorentina.

85′- Cinque minuti più recupero a disposizione di Fiorentina ed Empoli per cercare il gol vittoria. Vi ricordiamo in caso di parità al 90° verranno calciati subito i rigori come nei turni precedenti.

84′- Ikonè servito dalla sponda di Kean, il sinistro alto sopra la traversa.

82′- Cambio anche per Palladino: Kouame per Sottil.

82′- Ultima sostituzione per l’Empoli: Gyasi per Sambia.

81′- Secondo ammonito per gli azzurri, ne fa le spese Pezzella.

80′- Dalla bandierina va Sambia, Terracciano in presa alta interviene.

79′- Ekong da dentro l’area, il suo destro viene deviato sul fondo. Nuovo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

77′- Pescato in posizione di fuorigioco Ekong, si riparte con una punizione per la Fiorentina.

75′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Henderson manda in verticale Esposito, il suo lob morbido anticipa Terracciano e gonfia la rete

74′- Altro doppia sostituzione per la Fiorentina: Parisi e Gudmundsson per Gosens e Beltran.

74′- Quarto cambio per D’Aversa, Colombo per Solbakken

73′- Gosens è il primo ammonito della Fiorentina per un intervento completamente fuori tempo su Sambia

72′- In controllo la squadra di Palladino, gli azzurri – stasera in completo bianco- hanno sofferto per larghi tratti il forcing e l’aggressività avversaria.

70′- La ribalta la Fiorentina, destro di Sottil deviato da Beltran allungando la traiettoria rendendo vano il tuffo di Seghetti

69′- Attento Terracciano, la fa sua il portiere facendo ripartire i viola.

69′- Terzo angolo consecutivo per gli azzurri, si incarica della battuta Pezzella.

68′- Esposito! su cross di Henderson lascia partite un destro alzato oltre la traversa da Terracciano.

67′- Henderson manda Esposito, ha sul sinistro la palla ma ritarda il tempo di giocata favorendo la chiusura in angolo di Comuzzo.

66′- Uno dei nuovi neo entrati, ovvero Pezzella spinga a sinistra ma il suo cross viene addomesticato in facile presta alta da Terracciano.

65′- Ranieri in verticale per Kean, la palla finisce docile dalle parti di Seghetti.

63′- Triplo cambio per D’Aversa: Maleh, Pezzella e Viti per Belardinelli, Cacace ed Ismajli.

62′- Prova ad uscire dalla propria metà campo la squadra di D’Aversa, impreciso il suggerimento in verticale di Belardinelli.

61′- Ikonè premia la sovrapposizione di Dodo, stavolta il cross basso del brasiliano è facile per il portiere azzurro.

60′- Beltran ingaggia un duello con Tosto finendo a terra. Si riparte da Seghetti.

59′- Pareggio della Fiorentina, Seghetti si oppone al sinistro di Sottil ma sulla sua respinta è vincente il tap-in di Kean

57′- Seghetti! ottimo riflesso del portiere azzurro sulla deviazione a centro area di Beltran messo in movimento dal cross di Sottil.

55′- Gosens guadagna un calcio di punizione per la Fiorentina. Più continuo il forcing della squadra di Palladino, bisognerà vedere come sarà la tenuta atletica degli azzurri in questa seconda frazione.

53′- Ekong sbraccia eccessivamente, punizione assegnata ai viola.

52′- Doppio cambio per Palladino: Ikone e Richardson per Colpani e Martinez Quarta.

50′- Sottil lascia scorrere liberandosi di Marianucci, cambia gioco per Colpani. Il suo cross sul secondo palo non trova compagni. Si riparte da Seghetti.

49′- Esposito perde ancora un pallone nella metà campo avversaria, il servizio in verticale di Beltran per Kean anticipato da Ismajli.

48′- Colpani va via sulla destra si libera di Cacace, chiude il solito Ismajli.

47′- Sottil da sinistra messo in mezzo, allontana Ismajli.

46′- Perde un “sanguinoso” pallone in uscita l’Empoli, Kean ci prova con il destro blocca a terra Seghetti.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Decide al momento la rete di Ekong al 4′, i viola hanno colpito una traversa con Kean servito da Dodo. Seghetti reattivo sul diagonale del brasiliano, prestazione convincente per la squadra di D’Aversa, aggressiva e ordinata, capace a sporcare le linee di passaggio della Fiorentina.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- A terra Sottil e Beltran, punizione per la Fiorentina. Palla scodellata al limite dell’area, Ismajli anticipa Colpani.

42′- Commette fallo di mano Esposito. Punizione per la Fiorentina all’interno del cerchio di centrocampo.

40′- Gosens ruba palla a Sambia ma non si intende con Kean.

39′- Dodo per Colpani, il suo destro da dentro l’area deviato in corner da Tosto.

37′- Seghetti! il giovane portiere azzurro si oppone al velenoso destro di Dodo, poi si accende una mischia in area azzurra. C’è stato un rapido check del Var per valutare un eventuale fallo di mano. Si può proseguire.

36′- Marianucci è il primo ammonito del derby, punita la sua reiterata strattonata ai danni di Sottil.

35′- L’Azione azzurra si ferma per un fallo ai danni di Kean.

34′- Il francese si incarica della battuta del corner, allontana la difesa della Fiorentina.

33′- Destro di Sambia respinto in angolo dalla barriera viola.

31′- Sottil punta e salta Marianucci, il suo cross troppo lungo per i compagni. Ekong recupera palla, si mette in proprio superando un paio di avversari, poi subisce fallo all’altezza dei 30 metri dalla porta di Terracciano.

30′- Dodo ci prova da destra, allontana la difesa azzurra.

28′- Belardinelli costretto ad affondare il tackle su Gosens, punizione per la Fiorentina.

27′- Esposito rimane a terra dopo uno scontro ruvido con Kean.

26′- Solbakken cerca la sponda, Ranieri concede rimessa laterale agli azzurri.

25′- Sambia punta Gosens, il suo sinistro completamente sbagliato finisce abbondantemente a lato.

23′- Sfonda spesso a sinistra la Fiorentina, Sottil la scodella proprio dalla fascia mancina obbligando Seghetti a smanacciare.

22′- Ismajli a sporcare una linea di passaggio per Kean.

20′- Colpani da destra per Kean, Ismajli non lo fa intervenire.

18′- Rimessa laterale per l’Empoli nei pressi della linea mediana del campo.

16′- Traversa di Kean! azione devastante di Dodo partito dalla propria metà campo portandosi a sinistra, il suo cross ha trovato sul secondo palo il bomber viola, fermato dal legno con Seghetti apparso fuori causa.

15′- Belardinelli! destro interessante del centrocampista azzurro con palla alta non di molto.

14′- Cataldi per Kean che non riesce ad intervenire. Palla fra i piedi di Seghetti.

12′- Grande chiusura di Ismajli su Kean, può ripartire l’azione degli uomini di D’Aversa. Belardinelli prova a liberarsi della guardia di Comuzzo, ma il difensore viola lo ferma.

11′- Stavolta il fallo lo commette Cacace lungo l’out destro, ai danni di Colpani.

10′- Intervento in ritardo di Cataldi su Belardinelli.

9′- Dodo in verticale per Kean la fa sua senza problemi Seghetti.

7′- L’assistente Di Monte ravvisa un tocco di Cacace, altro tiro dalla bandierina per la Fiorentina.

6′- Pronta reazione per la Fiorentina, la squadra di Palladino si procura il terzo angolo.

5′- Efficace la pressione degli azzurri sul portatore di palla avversario, il rimpallo ha messo in movimento Ekong davanti a Terracciano nell’episodio che ha sbloccato la partita. L’attaccante svedese ha mimato il numero 4 ricordando proprio la maglia di Bove.

4′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL La sblocca Ekong abile a superare di destro Terracciano

3′- Arriva anche il secondo angolo per la Fiorentina. Dalla bandierina Sottil, stacco aereo di Gosens sopra la traversa.

2′- Kean si abbassa, pesca l’inserimento a sinistra di Sottil. Il suo destro viene respinto, poi Marianucci concede il primo corner ai viola.

1′- La Fiorentina in formazione quasi al completo gioca il primo pallone di questo derby di Coppa.

0′- Prima della partita i giocatori della Fiorentina hanno esposto uno striscione di incoraggiamento ad Edoardo Bove. Campeggiano – come logico che sia – altri cartelli esposti dai tifosi in vari settori del Franchi.

0′ – Formazione davvero inedita quella azzurra con non poche sorprese anche rispetto alla vigilia. Oltre a Marianucci va dentro anche Tosto dal primo minuto. Esordio per Belardinelli che mette la parola fine alla sua lunga degenza. Dentro anche Sambia ed Ekong. Pellegri non va nemmeno in panchina, cosi come Anjorin e Goglichidze.

1° Tempo