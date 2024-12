Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori, dopo i rigori, nel derby di Coppa Italia:

SEGHETTI: 7,5 Grandissima partita del portierino azzurro che compie due interventi decisivi (su Beltran e Kean) durante la partita. Para meravigliosamente il rigore a Ranieri.

MARIANUCCI: 7 Lo si era già visto ed oggi ha confermato le sue qualità. Buona prestazione nella sua zona di competenza e freddo nel calciare il suo rigore.

ISMAJLI: 7,5 Dopo la prestazione non cristallina di Milano si rivede in grande forma. Si attacca a Kean e, come in campionato, lo limita per tutta la gara. Bravissimo anche nelle disposizioni ai due giovani compagni.

VITI: 6 Sostituisce bene il compagno, facendosi notare soprattutto quando è appostato sulla linea di porta e allontana un pallone miracolosamente respinto da Seghetti.

TOSTO: 6 E’ sicuramente quello che soffre di più la dietro, ma poteva essere comprensibile. Dodò non è poi il miglior cliente per un debuttante. Il figlio d’arte però mostra carattere nelle coperture preventive.

SAMBIA: 6,5 Sfrutta al meglio la chance concessagli da D’Aversa, giocando con intraprendenza sulla corsia di destra. Meglio nella prima frazione di gioco

GYASI: S.V.

HENDERSON: 7 Un po’ lo stesso discorso fatto per Ismajli. Veniva da una prestazione opaca, come quella di sabato scorso, ma oggi ha fatto vedere grandi cose. Carattere da vendere, fase di non possesso di grande attenzione con il pressing che da via al primo gol ad essere ciliegina. Ma smista anche tanti bei palloni.

BELARDINELLI: 6 Vederlo in campo è già un successo. Si comporta tutto sommato bene e si dimostra intraprendente al tiro. Ogni tanto soffre un pò di più rispetto ai compagni di reparto e la fase difensiva è ancora da aggiustare.

MALEH: 6 Conferisce freschezza alla mediana, in vista di un finale di gare decisamente impegnativo.

CACACE: 5,5 Combina poco il neozelandese che si fa sempre sorprendere da Dodò. Anche palla al piede combina poco.

PEZZELLA: 5,5 Cambia poco rispetto a chi va a sostituire, da quella parte si soffre.

SOLBAKKEN: 5,5 I primi minuti sono promettenti poi il solito giocatore anonimo che non offre quasi niente.

COLOMBO: 6 Buon impatto sulla gara per l’ex Monza, che dal dischetto non sbaglia e contribuisce così al passaggio del turno.

EKONG: 6,5 Mezzo voto meno per il rigore sbagliato, che sarebbe potuto costare caro. Nei novanta minuti però è da 7, sia per il gol che segna con grande freddezza, sia per come aiuta la squadra, sia per il senso della posizione.

ESPOSITO: 7,5 Insieme a Seghetti è l’uomo copertina. Il suo bel gol rimette le cose a posto e si va ai rigori. Il suo rigore è quello che manda il popolo azzurro in visibilio. In mezzo una gara attenta e giocata da leone.

MISTER D’AVERSA: 8 Partita da applausi dei suoi ragazzi, che partono a mille all’ora e poi non si abbattono dinnanzi alla rimonta viola. Hanno infatti la forza di pareggiare e poi di spuntarla alla lotteria dei rigori. Una squadra giovane, con tanti ragazzi che non avevano mai giocato ancora assieme ma che non hanno fatto rimpiangere nessuno degli assenti. Se questa squadra ha un’anima, se questa è squadra è squadra, il merito è suo.