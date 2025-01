Il centrocampista azzurro Liam Henderson ha rilasciato alcune parole a Dazn nel dopo gara con il Bologna.

“Quando fai punti in Serie A è sempre importante, siamo contenti per il pareggio però ci sono tante cose da migliorare”.

Prestazione molto aggressiva, ha rischiato dopo il giallo preso?

“Quando giochi contro una squadra come il Bologna e un giocatore come Freuler devi essere aggressivo. Mi dispiace di aver preso un altro cartellino giallo, ma era così che dovevo giocare”.

L’unione del gruppo sta facendo la differenza?

“Siamo veramente un gruppo di fratelli dentro lo spogliatoio, è un piacere venire qua ogni giorno e fare allenamento. Siamo tanti giovani, c’è sempre il sorriso e non mancano gli scherzi. Per noi questa è una cosa fondamentale”.

Meglio non guardare il calendario adesso?

“Ogni partita in Serie A è tosta, è un campionato pieno di campioni. Noi scendiamo in campo per dare ogni volta il cento per cento”.