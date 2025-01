Sebastiano Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel dopo gara con il Bologna.

“Fa piacere aver fatto gol nelle partite passate, ma a me interessa fare punti”.

C’era Spalletti per te in tribuna?

“Non voglio che escano articoli, per me è troppo presto”.

Si riparte da questa prestazione?

“Ripartiamo, sicuramente c’è un po’ di rammarico perché potevamo fare più punti. Secondo me dobbiamo migliorare sui dettagli”.

Sei il terzo italiano nella classifica marcatori dopo Retegui e Kean…

“Non lo sapevo, mi fa piacere ma io devo pensare all’Empoli. Fare 10 gol e salvarsi conta il doppio”.