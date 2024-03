Playoff di qualificazione al prossimo europeo, amichevoli verso la fase finale della rassegna continentale, Winsunited Cup, qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2025; nei giorni scorsi sono scesi in campo gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali.

Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz hanno conquistato il pass per la fase finale dell’Europeo: la Polonia ha prima sconfitto, 5-1, in semifinale l’Estonia e poi superato ai calci di rigore, a Cardiff, il Galles. Selezione polacca che sarà inserita nel gruppo D, dove affronterà l’Olanda (domenica 16 giugno alle 15.00 al Volksparkstadion di Amburgo), Austria (venerdì 21 giugno alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Berlino) e infine la Francia (martedì 25 giugno alle 18.00 al Westfalenstadion di Dortmund).

Etrit Berisha è stato impegnato con l’Albania in due amichevoli contro Cile (con vittoria per 0-3 dei sudamericani) e Svezia (successo per 1-0 degli scandinavi).

Liberato Cacace ha giocato con la nazionale neozelandese la Winsunited Cup, torneo delle Fifa Series: nella semifinale sconfitta per 1-0 contro l’Egitto, e nella sfida successiva ai rigori vince la Tunisia 4-2.

Doppia amichevole anche per Razvan Marin con la Romania, che ha prima affrontato l’Irlanda del Nord (1-1 nella sfida giocata a Bucarest) ed in seguito la Colombia (3-2 per i sudamericani al Wanda Metropolitano di Madrid).

Jacopo Fazzini in campo con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2025: gli azzurrini hanno prima superato la Lettonia, 2-0, e poi pareggiato 1-1 contro la Turchia. Italia ad oggi prima con 15 punti, con due lunghezze sull’Irlanda e tre sulla Norvegia.

Saba Goglichidze è invece sceso in campo con la Georgia Under 21 prima in un test amichevole contro la Turchia (a Istanbul successo dei padroni di casa per 2-1) e poi contro Gibilterra, sfida valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo 2025, col successo georgiano per 2-0. Georgia seconda a 13 punti, dietro alla capolista Olanda.

Infine, doppia sfida di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2025 anche per Stiven Shpendi che con l’Albania Under 21 ha prima pareggiato 0-0 con la Finlandia e poi perso 3-1 con la Svizzera con il numero 7 azzurro a mettere a segno la rete albanese. Albania quarta in classifica a 10 punti, a quattro lunghezze dalla Svizzera.

Empoli fc.com