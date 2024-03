Buone notizie per Simone Inzaghi da Appiano Gentile, dove oggi si sono ritrovati i giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Da domani, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, il gruppo sarà al completo, compresi gli ultimi nazionali di rientro dai rispettivi impegni. Stefano Sensi e Carlos Augusto hanno lavorato in gruppo e quindi ci saranno contro l’Empoli. Marko Arnautovic ha svolto personalizzato in campo, mentre Stefan De Vrij un personalizzato all’interno delle strutture del centro sportivo nerazzurro. Yann Sommer ha lavorato a parte, ma sta molto meglio: deciderà il tecnico nerazzurro se farlo giocare lunedì. Infine, per Juan Cuadrado un personalizzato in campo ma non sarà del match. Ricordiamo che Francesco Acerbi nella gara con l’Empoli sarà regolarmente al centro della difesa dopo essere stato assolto ieri dal Giudice Sportivo dall’accusa di razzismo di Juan Jesus.

Domani allenamento pomeriggio con rientro di tutti nazionali.