Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo a San Siro contro l’Inter

Quella che arriverà sarà la settima direzione nell’attuale campionato di serie A per il fischietto aquilano. Dionisi, quest’anno, è stato arbitro nel successo per 2-0 riportato nel derby a Firenze. Sono sette, nel complesso, i precedenti di Dionisi con l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Soltanto due i precedenti con l’Inter e nerazzurri sempre vittoriosi. L’ultima gara diretta è stata, in serie B, Sampdoria-Ascoli 2-1. Al VAR ci sarà Marini di Roma

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30

PAIRETTO

COLAROSSI – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO

GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00

SACCHI

PALERMO – LAUDATO

IV: PERENZONI

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00

AURELIANO

ROSSI C. – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: LA PENNA

AVAR: PATERNA

LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00

COLOMBO

PRETI – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – SALERNITANA Lunedì 01/04 h. 12.30

FELICIANI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV: RUTELLA

VAR: GUIDA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – H. VERONA Lunedì 01/04 h. 15.00

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – UDINESE Lunedì 01/04 h. 15.00

FABBRI

DEL GIOVANE – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

LECCE – ROMA Lunedì 01/04 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MORO

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

INTER – EMPOLI Lunedì 01/04 h. 20.45

DIONISI

VALERIANI – FONTEMURATO

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI