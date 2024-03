In questi ultimi giorni la voce sul possibile addio di Pietro Accardi si sono rincorse, inevitabile che potessero iniziare ad uscire i primi nomi per la possibile sostituzione. Va precisato che, al momento, non c’è assolutamente niente di definitivo, ed anzi, la faccenda non si risolverà certo in tempi brevi. A questo possiamo serenamente aggiungere che Accardi è ancora sotto contratto ed il Presidente Corsi cercherà i giusti argomenti per non far interrompere il matrimonio. Sicuramente il finale di stagione ci potrà raccontare di più, ed in quel finale di stagione per Accardi potrebbero arrivare le giuste impressioni per valutare cosa fare domani.

Dicevamo però dei nuovi nomi. Anche qui urge precisare che non risulta assolutamente niente, e quanto uscito arriva da alcuni siti di calciomercato. Il nome del quale si starebbe vociferando è quello di Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Reggiana. Perugino, classe 1976, Goretti è indicato da molto come un bravo dirigente in ascesa. Su di lui ci sarebbero le attenzioni anche di altri club, che in lui avrebbero intravisto le giuste qualità. Da calciatore, Goretti, lo si ricorda principalmente con le maglie di Perugia e Bari, nel periodo in cui giocava per la squadra della sua città ha ricevuto anche nove convocazioni in Under 21.

Vedremo quello che succederà, e ci annoteremo il nome di Goretti, capendo in seguito se potrà tornare o meno in auge.