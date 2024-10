Siamo nella settimana della pausa del campionato per i vari impegni delle Nazionali. Vi proponiamo un dato statistico riguardante i giocatori che non hanno saltato neanche un minuto in questo inizio di stagione in Serie A.

Fatti salvi i portieri, per evidenti motivi, c’è una lista di fedelissimi che su 630’ disponibili, sono stati in campo per 630’ e tra questi sono presenti anche tre giocatori azzurri:

Alberto Moreno – Como

Anguissa – Napoli

Baschirotto – Lecce

Bijol – Udinese

De Roon – Atalanta

De Winter – Genoa

Di Lorenzo – Napoli

Dodo – Fiorentina

Freuler – Bologna

Gaspar – Lecce

Gyasi – Empoli

Ismajli – Empoli

Kyriakopoulos – Monza

Luperto – Cagliari

Ndicka – Roma

Pablo Mari – Monza

Rrahmani – Napoli

Viti – Empoli