Dopo i fatti di Cagliari e il conseguente divieto last-minute per la trasferta di Torino contro la Juventus, i tifosi del Napoli potranno tornare a seguire la squadra in trasferta nella prossima partita di campionato contro l’Empoli. L’ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) non ha inserito la gara del Castellani tra quelle a rischio e quindi, com’era già emerso nei giorni scorsi e che adesso viene confermato, i supporters partenopei residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana.

Nel comunicato dell’Osservatorio Empoli-Napoli non figura tra le partite a rischio.