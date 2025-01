Da quando D’Aversa è arrivato ad Empoli molti hanno cominciato a dire che le squadre da lui allenate partono bene ma poi, nel prosieguo della Stagione, hanno un calo di rendimento. Siamo andati perciò a verificare. Quest’anno a Empoli è la decima Stagione che D’Aversa siede in panchina e quanto fatto nelle 9 Stagioni precedenti a quella attuale è riportato nella tabella allegata qui sotto. Solo 4 volte il mister ha avuto la possibilità di iniziare e terminare la Stagione sulla stessa panchina ed in queste 4 volte 3 sono state quelle in cui i punti realizzati nel Girone di Ritorno sono stati meno di quelli del Girone di Andata. Solo nella Stagione 2017/18 (primo anno col Parma in Serie B) i punti realizzati nel Girone di Ritorno sono stati più di quelli del Girone di Andata. Nelle altre 4 Stagioni nelle quali D’Aversa ha allenato non si possono fare confronti perché è subentrato l’esonero a Stagione in corso.

D’Aversa inizia ad allenare nella Stagione 2014/15 sedendo sulla panchina della Virtus Lanciano che disputa il suo terzo Campionato di fila della storia in Serie B. Alla fine del Girone di andata la squadra collezionerà 30 punti mentre saranno 20 quelli del Girone di ritorno. Con 50 punti la Virtus chiude al 14° posto e si salva. Non altrettanto bene le cose vanno l’anno successivo. Al termine del Girone di andata i rossoneri abruzzesi si ritrovano alla terz’ultima posizione con 21 punti (sarebbero stati 22 ma viene dato 1 punto di penalizzazione), dietro di loro Salernitana e Como. Dopo la terza giornata del ritorno, il 30 gennaio 2016, che vede la sconfitta 3-0 a Trapani, mister D’Aversa viene esonerato, al suo posto Primo Maragliulo. D’Aversa ha totalizzato 25 punti sul campo in 24 gare. Alla fine del Campionato i punti di penalizzazione per la Virtus Lanciano saranno ben 4 e relegheranno la squadra al quartultimo posto con 44 punti costringendola allo spareggio play-out con la Salernitana che sarà persoe sancirà la retrocessione degli abruzzesi in Serie C.

Il 3 dicembre 2016, 17a giornata di Campionato, subentra sulla panchina del Parma, neo promosso in Serie C, al posto di Stefano Morrone. La squadra ha 26 punti. Nelle restanti 20 partite mister D’Aversa ne totalizza 44 e chiude il Campionato a 70 piazzadosi al 2° posto del Girone. Ciò consente agli emiliani di disputare la Fase Finale dei play off. A Firenze, nella Finale, il 17 giugno 2017, il Parma vince 2-0 con l’Alessandria e ottiene la promozione in Serie B.

D’Aversa viene confermato anche per la Stagione successiva e rimarrà a Parma – con una pausa di 6 mesi dal 23 agosto 2020 al 7 gennaio 2021 – fino al termine della Stagione 2020/21. Nella Stagione di Serie B 2017/18 il Parma chiude il Girone di Andata con 33 punti, al 5° posto dietro Palermo, Frosinone, Empoli e Bari. Nel Girone di ritorno i punti conquistati saranno invece 39 e varranno al Parma il 2° posto e la promozione diretta in serie A dietro l’Empoli di mister Andreazzoli. Nella Stagione 2018/19 il Parma torna in A dopo soli 4 anni dal fallimento e tre promozioni consecutive dalla D. Il Girone di Andata si chiude all’ 11° posto insieme al Torino con 25 punti. Punti che al termine della Stagione saranno 41 e che consentiranno al Parma di terminare al 14° al posto. La Stagione successiva 2019/20 vede il gialloblu che al termine del Girone di andata si trovano al 7° posto con 28 punti. Al termine della Stagione i punti saranno 49 ed il Parma chiuderà all’11° posto. Arriva l’esonero il 23 agosto 2020. Sulla panchina del Parma siederà Fabio Liverani che verrà però esonerato e sarà richiamato D’Aversa il 7 gennaio 2021, alla 17a giornata.. Il Parma dopo 16 giornate ha 12 punti e si trova al 17° poso in Classifica e non riuscirà a risollevarsi tanto che nelle successive 22 giornate totalizzerà solo 8 punti termianndo il Campionato all’ultimo posto in classifica con 20 punti. Arriva puntuale l’esonero per mister D’Aversa il 24 maggio.

Nel luglio dello stesso anno D’Aversa viene ingaggiato dalla Sampdoria, in Serie A, per la Stagione 2021/22. Alla 22a Giornata (3a del Ritorno) i blucerchiati hanno totalizzato 15 punti e sono al 16° posto in Classifica, hanno appena subito una sconfitta nella gara interna col Torino per 2-1. E’ il 15 gennaio 2022 ed il 17 mister D’Aversa viene esonerato. Al termine della Stagione i punti per la Sampdoria saranno 36 che varranno la 15a posizione.

Dopo uno stop di un anno, per la Stagione 2023/24 mister D’Aversa viene ingaggiato dal Lecce, ritornato nella Stagione precedente nella massima serie. I salentini hanno una partenza sprint che li porta a 20 punti dopo 15 giornate ed a chiudere il Girone di andata con 21 punti che valgono la 13a posizione in classifica. Si arriva alla 28a Giornata, 11 marzo 2024, gara interna con l’Hellas Verona. D’Aversa verrà espulso per condotta violenta dopo aver colpito con una testata il calciatore avversario Thomas Henry. Lo stesso giorno mister D’Aversa verrà esonerato. Quando lascia il Lecce la squadra ha 25 punti, 15° posto, fuori dalla zona retrocessione. Chiuderà il Campionato al 14° posto con 38 punti.

Nel luglio 2024 il suo arrivo ad Empoli.

