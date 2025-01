Nuova cessione in prestito per il centrocampista azzurro Luca Belardinelli, che giocherà questa seconda parte di stagione in Serie B al SudTirol. Il giocatore, al rientro dal grave infortunio, ha bisogno di giocare con continuità e il SudTirol rappresenta l’occasione giusta. Tra l’altro si tratta di un ritorno avendoci già giocato nella stagione 2022/23 in cui totalizzò 31 presenze.

Poco fa la società azzurra ha emesso un comunicato per ufficializzare l’operazione:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fussball Club Südtirol per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Belardinelli