Il calciomercato invernale entra nel vivo ed a Monteboro si studiano le strategie in entrata. In attacco c’è sicuramente bisogno di inserire qualcuno, dovesse poi anche partire Ekong. Il nome che al momento resta in testa alla classifica di gradimento è quello di Eldor Shomurodov, ubzeko della Roma. I due club stanno parlando da giorni della possibilità del trasferimento in Toscana del calciatore classe 1995, valutando soprattutto la formula visto che la Roma vorrebbe cedere l’ex Cagliari.

E proprio il Cagliari nelle ultime ore avrebbe fatto un check con Trigoria per capire se fosse possibile inserirsi nella trattativa. Nicola, stando anche a quanto arriva dalla Sardegna, avrebbe fatto proprio il nome dell’ubzeko per andare a rimpolpare il proprio reparto offensivo. L’Empoli sembrerebbe però in vantaggio, anche per via del fatto (cosi ce la dicono da Roma) che il giocatore preferirebbe la nostra piazza. Le prossime ore potrebbero raccontare qualcosa in più.