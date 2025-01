Spunta un nuovo nome da accostare al mercato invernale degli azzurri. Infatti stando ad alcune indiscrezioni, l’Empoli starebbe guardando ad un centrocampista classe 2000. Si tratta di Marco Pompetti del Catanzaro. Nato a Pescara, e cresciuto calcisticamente tra la squadra della sua città e l’Inter, Pomepetti è uno degli inamovibili della squadra giallorossa di Calabria. Si parla un mediano dotato di straordinaria visione di gioco e ottima tecnica individuale che gli consentono buona personalità nel gestire il giro palla. Bravo anche come suggeritore, sfruttando gli inserimenti dei compagni.

In stagione, l’ex Pescara, ha segnato tre gol e servito un assist. Il Catanzaro vorrebbe ovviamente monetizzare l’uscita e si potrebbe anche lavorare ad un titolo definitivo per circa un milione poco più di euro. In carriera, da professionista, Pompetti ha vestito le maglie di Sudtirol, Cavese, Pescara e Catanzaro: con i calabresi ha un contratto fino al 2027. Da dire che in questo momento quello del centrocampo azzurro è un reparto ben nutrito, anche al netto dell’uscita di Belardinelli. Vedremo se il rumor si trasformerà in situazione concreta.