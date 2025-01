Sarà il Sig. Chiffi di Padova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato in casa contro il Lecce.

Sono sette le gare dirette dal fischietto veneto nell’attuale campionato di serie A, prima stagionale con gli azzurri. L’ultimo precedente di Chiffi con gli azzurri risale al maggio 2023, quando pareggiamo 1-1 in esterna contro il Verona. In totale sono undici gli incroci di Chiffi con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sono dieci i precedenti che l’arbitro patavino ha con il Lecce, in questo caso il bilancio salentino è di 3 vittorie, 2 pari e 5 sconfitte. La squadra più diretta da Chiffi è il Frosinone con sedici designazioni. L’ultima gara diretta è stata Lazio-Inter 0-6. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LAZIO – COMO Venerdì 10/01 h.20.45

TREMOLADA

TOLFO – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – LECCE Sabato 11/01 h.15.00

CHIFFI

IMPERIALE – PRETI

IV: COLLU

VAR: MARINI

AVAR: SOZZA

UDINESE – ATALANTA Sabato 11/01 h.15.00

MARIANI

DEI GIUDICI – CECCON

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GUIDA

TORINO – JUVENTUS Sabato 11/01 h.18.00

FABBRI

ROSSI M. – ROSSI L.

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PATERNA

MILAN – CAGLIARI Sabato 11/01 h.20.45

MARCHETTI

ALASSIO – CIPRESSA

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

GENOA – PARMA h.12.30

COLOMBO

PERROTTI – NIEDDA

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – INTER h. 15.00

PICCININI

BERTI – VECCHI

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

ABISSO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: SOZZA

AVAR: SERRA

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

ZUFFERLI

CECCONI – FONTEMURATO

IV: SACCHI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARINI

MONZA – FIORENTINA Lunedì 13/01 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI