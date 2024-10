I PIÙ

– La compattezza difensiva degli azzurri

– La voglia di stupire contro una grande I MENO

– La profondità di rosa per Inzaghi vs le energie residue

– L’Empoli continua ad avere problemini in avanti

Si ci rituffa quasi subito nel campionato con la sfida infrasettimanale con l’Inter. L’Empoli ha dimostrato di far quadrato e di saper arroccarsi in difesa, quando necessario. E da qui si riparte, contro una squadra capace di fare molto male in avanti come l’Inter. C’è la voglia di stupire e portare a casa almeno un punto contro una grande, e se la prestazione ricalcherà quella vista nel primo tempo contro il Napoli ci sono maggiori possibilità di una sorpresa.

L’Inter possiede naturalmente tante alternative e la profondità della rosa permetterà a Inzaghi di far rifiatare qualcuno. Cose che invece non sembra poter fare D’Aversa, visto che chiederà uno sforzo supplementare a chi ha tirato la carretta nelle ultime partite. In avanti l’Empoli ha ancora qualche problemino, soprattutto nei singoli, visto che alcuni attaccanti non sono ancora perfettamente in linea con le attese.