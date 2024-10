I PIÙ

– Il primo tempo contro il Napoli

– Parma non imbattibile in casa I MENO

– L’Empoli fatica a segnare

– La freschezza del Parma

L’Empoli è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, ma anche dalla bella prestazione sul piano del gioco, soprattutto nel primo tempo. Si è vista una squadra gagliarda, vogliosa, applicata e fa ben sperare per il futuro. Il Parma è tutt’altro che imbattibile in casa, visto che ha perso le due ultime partite contro dirette concorrenti (Cagliari e Udinese).

La squadra azzurra fa però fatica a segnare, almeno nelle ultime gare. La mole di gioco è tanta, ma le occasioni non vengono spesso concretizzate. Ed è qui che l’Empoli deve migliorare maggiormente. In più il Parma è una squadra ben dotata, sia atleticamente che fisicamente, e può metterci in difficoltà con la sua freschezza.