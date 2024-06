Si parla molto, da qualche giorno, della possibilità che un gruppo di investimenti USA entri nella Società Empoli FC. C’è ancora da avere conferma di questa voce e da capire se si tratterebbe di un ingresso come socio di minoranza o se, invece, come accaduto in un cambio di proprietà. Inutile stare qui a fare congetture su se e sul come. Lo abbiamo detto, per ora si tratta solo di voci ma il silenzio di Monteboro fa pensare. Come fanno pensare alcune affermazioni del Presidente Corsi rilasciate ad alcuni organi di stampa che manifestano una più che comprensibile stanchezza nonché qualche preoccupazione per un futuro che richiede sempre maggiori investimenti da parte di un uomo che ha guidato la Società per oltre un trentennio mantenendola sempre ai vertici del calcio italiano.

Lasciamo quindi perdere ogni congettura che lascerebbe il tempo che trova. Possiamo invece dare un quadro di quella che è la partecipazione degli investimenti stranieri nel calcio di casa nostra. Ebbene, ad oggi sono 18 le Società di calcio Professionistiche (10 di Serie A, 4 di Serie B ed altrettante di C) in mano a capitali stranieri. La parte del leone la fanno i fondi di investimento made in USA (l’ultimo, in ordine di tempo, Oaktree che ha acquisito l’Inter).

Vi presentiamo il prospetto delle Società che, al momento, sono di proprietà straniera.

SERIE A

ATALANTA Gruppo investitori facenti capo a Stephen Pagliuca, USA BOLOGNA Gruppo investitori rappresentati da Joey Saputo (USA-CANADA) COMO Sent Enterteinment (Società londonese che fa capo a Robert Budi Hartono, magnate indonesiano del tabacco) FIORENTINA Rocco Commisso (capo della Mediacom Comunications Corporation, USA) GENOA Fondo investimenti 777 Partners, USA INTER Oaktree (fondo invcestimenti, USA) MILAN RedBird Capital Partners (fondo investimenti, USA) di Gerry Cardinale PARMA Krause Grup, acquisto e rilancio della catena “Kum and Go”, anche produzione di vino, capiutanata dal Ceo Kyle Krause , USA ROMA Dan Friedkin, prpprietario del Friedkin Group, vendita auto, USA VENEZIA Dunca Niederaurer, Presidente di VFC Neuco 2020 LLC, gruppo investimenti, USA

SERIE B

PALERMO City Group, Inghilterra, gestione degli sceicchi Mansour e Al-Mubarak SPEZIA Robert Platek, investitore, USA PISA Alexander Knaster, USA CESENA JRL Investments, USA

Serie C