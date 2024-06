Il nodo legato al direttore sportivo (in attesa dell’ufficialità) è stato sciolto. Adesso, come scritto stamani, si dovrà capire se l’allenatore sarà Davide Nicola o, eventualmente, chi il suo sostituto. Nel frattempo, con Nicola che ancora deve incontrare la dirigenza azzurra, spunta un interessante indiscrezione circa un forte interesse verso Davide Nicola. Infatti a Cagliari, dove si dovrà andare a rimpiazzare il dimissionario Caludio Ranieri, si sogna proprio l’attuale allenatore dell’Empoli.

Stando a quanto arrivatoci dal capoluogo sardo, la società rossoblù starebbe lavorando sotto traccia, ma sarebbe trapelato che l’obiettivo primario è un allenatore forte sulle salvezze. Provando a scavare un po’ non è stato difficile capire che dietro all’identikit si nasconde proprio il nome di Nicola. Ovviamente, come già detto anche stamane, la situazione è totalmente in mano all’allenatore piemontese. Guardando in casa azzurra infatti c’è già – andando anche oltre al contratto – il pensiero positivo di Fabrizio Corsi. La decisione sarà quindi tutta nelle mani di “mister salvezza”.

Nel frattempo a Cagliari sperano che Nicola voglia prendere una strada diversa da quella colorata di solo azzurro, magari andandoci ad unire il rosso. Sistemato contrattualmente Gemmi, crediamo che il passo sia davvero breve nel capire se Nicola sì o, Nicola no.