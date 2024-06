Se non è l’ennesimo scherzo da mattacchione, Niang si congeda ancora. Stavolta non però dal calcio in generale ma soltanto dall’Empoli. Sul suo profilo instagram infatti è apparso un posto, assieme ad Accardi, in cui dice: “Grazie Azzurri, Grazie Empoli, abbiamo tutti vissuto qualcosa di pazzesco, continua così, non ti dimenticherò mai”.

Come già scritto in precedenza su questa testata, il contratto di Niang non ha avuto il rinnovo automatico in virtù delle presenze concordate. L’ex calciatore del Milan diventa cosi svincolato e potrà, se non si ritirerà, accordarsi con un altro club. Su di lui c’erano delle sirene dal campionato francese, con Nizza e Lens in testa. Niang lascia da capocannoniere con i suoi sei gol, seppur quattro realizzati dal dischetto.