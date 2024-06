Salvo sorprese che non ci aspettiamo, il dado sempre esser tratto. Il nuovo direttore sportivo sarà Roberto Gemmi. Abbiamo scambiato alcune battute con il collega di “Cosenza Channel”, Alessandro Storino, per provare a delineare un primo profilo di Gemmi.

Ciao Alessandro, grazie per la tua disponibilità. Partire chiedendoti una definizione generale di Gemmi…

” E’ un diretto sportivo molto scaltro, diretto, che vuol arrivare al risultato. Qui a Cosenza ha fatto molto bene in questi due anni, certo ti direi una bugia se parlassi di errori zero. Soprattutto al primo anno, qualcosa non è andato bene all’inizio, però c’è stata la capacità e la bravura di saper ovviare. E’ una persona che punta dritto all’obiettivo e cerca sempre di trovare il modo per arrivarci. Persona che non le manda a dire, che in caso di confronto sa essere duro ma vero. Tornando poi al campo, io penso di non sbagliare dicendo che in questo ultimo anno, con il nono posto, abbia fatto davvero un ottimo lavoro. Dovessi dare un voto gli darei 7,5“

Vi aspettavate questa uscita?

” Ti dico la verità, non del tutto. Da tempo si parla di un incontro che doveva esserci tra Gemmi ed il Presidente, un incontro rimandato più volte che alla fine non si farà. Capiamo bene che se arriva una proposta dalla serie A, questa sia difficile da non prendere. C’è però da dire che fino a qualche giorno fa si parlava di progetto di crescita, di provare il prossimo anno a centrare i playoff. Più volte si è sentito di questo binomio con l’allenatore Viali, ed entrambi sembravano convinti in questo progetto. Chiaro è che il rimando continuo dell’incontro a cui facevo riferimento, qualcosa ha fatto sospettare. Però, devo anche dire che fino ad ieri, a chi direttamente gli chiedeva cosa avrebbe fatto, lui parlava di Cosenza“

Secondo te c’è anche una volontà della società nel chiudere questo rapporto?

” Credo che se l’incontro sia stato di continuo rimandato, da parte del Presidente Guarascio non vi fosse la volontà di continuare con lui. Certo, a parità di offerte del Cosenza con squadre di stessa categoria, sicuramente avrebbe, secondo me, optato per la permanenza. Poi è ovvio che una chiamata dalla A, spariglia tutte le carte“

Ecco, a proposito di Viali. Nel remoto caso Nicola non prosegua con l’Empoli tu lo vedi poter seguire Gemmi?

” Difficile da dire. Viali è un tecnico giovane che non ha di fatto completato un intero campionato di serie B. Ha fatto bene quest’anno, ok, però fare un salto in serie A, ed al posto di uno come Nicola non so. Nel caso sarebbe una scommessa di quelle forti.”

Se dovessi indicarmi un difetto di Gemmi nel quale dovrebbe migliorare?

” Senza dubbio ti dico la comunicazione. E’ uno che parla poco e che in generale non ama parlare. E’ una persona pratica, gli piace sempre definirsi uomo di campo e non da taccuini. Poi nel confronto è un’ottima persona, schietta e diretta, però su questo aspetto dovrebbe secondo me migliorare“