I nomi di preferenza gli abbiamo già fatti ieri, con la proprietà impegnata tutto il giorno nel sondare e nel capire. Alla fine sembra che quello di Roberto Gemmi, il primo da noi scritto proprio ieri, sia quello in pole position. Nelle ultime ore ci sarebbero stati degli avanzamenti verso l’attuale ds del Cosenza, anche in virtù di una non totale convinzione di Marcello Carli (legato al Benevento) verso il ritorno. La situazione è in divenire, anche perchè proprio stamani da Cosenza ci raccontavano di come Gemmi sarebbe potuto andare avanti con il club rossoblù. Quasi chiudendo la porta al discorso.

Al momento, per estrema correttezza, va detto che non siamo a niente di ufficiale. Gemmi però, questo quel che arriva in redazione, sarebbe molto allettato dalla proposta arrivata da Monteboro e parrebbe pronto per siglare il sodalizio. In questo senso una conferma arriverebbe da Bari, perchè il club pugliese puntava molto su Gemmi ma, ci dicono che la pista sembra ormai essersi persa. A questo punto saranno davvero indicative le prossime ore. C’è voglia di fare in fretta, inevitabilmente questo tassello è il primo da dover mettere, per poi passare alla gestione della conduzione tecnica. Gemmi pare davvero essere vicino ai nostri colori.

Inutile dire che siamo pronti a raccogliere ogni novità possa arrivare sul fronte direttore sportivo.